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        Haberler Bilgi Milli Piyango Yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı 2027: Satışa çıktı! Yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?

        Milli Piyango Yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı 2027: Satışa çıktı! Yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?

        Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. Özellikle büyük ikramiye tutarının açıklanmasıyla birlikte biletlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Büyük ikramiyenin 1 milyar TL olarak belirlendiği çekilişte toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılacak. Peki Yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL? İşte, Milli Piyango Yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Milli Piyango yılbaşı 2027 bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Yeni yıla sayılı günler kala, milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi 31 Aralık gecesi gerçekleşecek çekilişte, bu yılki büyük ikramiye rekor seviyeye ulaştı ve tam 1 milyar TL olarak belirlendi.Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2027 ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı 2027

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        2027 YILBAŞI BİLET FİYATLARI

        Çeyrek bilet 250 TL

        Yarım bilet 500 TL

        Tam bilet ise 1.000 TL

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

        2027 Milli Piyango yılbaşı biletleri 9 Kasım 2026 itibarıyla satışa çıktı. Çekilişe katılmak isteyenler biletlerini yetkili Milli Piyango bayilerinden satın alabiliyor.

        Bilet almak isteyenler için Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden de satış imkanı bulunuyor. Vatandaşlar tercih ettikleri bilet türüne göre çeyrek, yarım veya tam bilet alarak yılbaşı çekilişine katılabiliyor.

        ÇEKİLİŞ 31 ARALIK'TA YAPILACAK

        Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2026 gecesi yapılacak.

        Çekiliş sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango’nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yayımlanacak. Amorti dahil tüm ikramiye sonuçları aynı kanallar üzerinden sorgulanabilecek.

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        MİLLİ PİYANGO 2027 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlendi. Çekilişte büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak.

        Yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. Büyük ödülün yanı sıra farklı ikramiye kategorilerinde de kazananlar belli olacak.

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