Milli Piyango yılbaşı 2027 bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Yeni yıla sayılı günler kala, milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi 31 Aralık gecesi gerçekleşecek çekilişte, bu yılki büyük ikramiye rekor seviyeye ulaştı ve tam 1 milyar TL olarak belirlendi.Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2027 ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı 2027