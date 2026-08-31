Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ilk bölüm hangi gün ekrana gelecek, bugün mü?
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi her gün gündüz kuşağında izleyicilerle buluşan programın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Programın sıkı takipçileri ''Müge Anlı ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bu sezon da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak ve aileleri kavuşturacak. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ilk bölüm hangi gün ekrana gelecek, bugün mü? İşte, 2026 Müge Anlı yeni sezon tarihi!
Türkiye’nin uzun soluklu televizyon programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Hafta içi her gün ATV’de izleyicilerle buluşan program, Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla uzun yıllardır faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı ve kayıp kişilerin bulunduğu program, bu yıl da eylül ayında yeni sezonu açacak. Merakla beklenen Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Müge Anlı bugün var mı, ne zaman başlıyor? 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ilk bölüm hangi gün ekrana gelecek? İşte detaylar…
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu yıl da geleneksel yayın takvimine sadık kalarak Eylül ayında yeni sezonuna start verecek.
Uzun yıllardır ATV’de yayınlanan gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
MÜGE ANLI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Yeni yayın döneminde de gelenek bozulmayacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınla ATV ekranlarında olacak.