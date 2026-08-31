Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ilk bölüm hangi gün ekrana gelecek, bugün mü?

Türkiye’nin uzun soluklu televizyon programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Hafta içi her gün ATV’de izleyicilerle buluşan program, Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla uzun yıllardır faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı ve kayıp kişilerin bulunduğu program, bu yıl da eylül ayında yeni sezonu açacak. Merakla beklenen Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Müge Anlı bugün var mı, ne zaman başlıyor? 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ilk bölüm hangi gün ekrana gelecek? İşte detaylar…