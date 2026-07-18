Muhteşem Yedili filminin konusu nedir? Muhteşem Yedili oyuncuları kimler?
TRT 1'in 18 Temmuz Cumartesi yayın akışında yer alan Muhteşem Yedili (The Magnificent Seven) filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve western türünün sevilen yapımlarından biri olan film, klasik bir hikâyeyi modern sinema diliyle yeniden yorumluyor. Filmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua otururken, senaryosu Nic Pizzolatto ile Richard Wenk imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici sahneleriyle dikkat çeken yapım televizyon izleyicilerinin ilgisini çekiyor. Peki, Muhteşem Yedili filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Muhteşem Yedili filminin konusu ve oyuncuları...
2016 yapımı filmde başrolleri Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Byung-hun Lee, Manuel Garcia-Rulfo ve Martin Sensmeier paylaşıyor. Western ile aksiyonu bir araya getiren yapım, güçlü karakterleri ve etkileyici çatışma sahneleriyle öne çıkıyor. Film, 1960 yapımı aynı adlı klasik eserden ilham alınarak beyaz perdeye uyarlandı. Geniş oyuncu kadrosu ve yüksek tempolu anlatımı sayesinde vizyona girdiği dönemde dünya genelinde büyük ilgi gördü. Peki, Muhteşem Yedili filminin konusu nedir? The Magnificent Seven Muhteşem Yedili oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte filmi detayları...
MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Amerika'nın batısındaki küçük Rose Creek kasabası, acımasız sanayici Bartholomew Bogue'un baskısı altında yaşam mücadelesi vermektedir. Kasaba halkı, zulme son vermek için ödül avcısı Sam Chisolm'dan yardım ister. Chisolm, birbirinden farklı yeteneklere sahip altı silahşoru daha yanına alarak yedi kişilik bir ekip kurar.
Sayıca çok üstün olan düşmanlarına karşı kasabayı savunmaya hazırlanan ekip, yalnızca büyük bir çatışmanın değil aynı zamanda kendi geçmişleriyle de yüzleşmenin eşiğine gelir. Cesaret, dostluk ve fedakârlık temalarının öne çıktığı film, nefes kesen aksiyon sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.
MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN OYUNCULARI
Denzel Washington – Sam Chisolm
Chris Pratt – Josh Faraday
Ethan Hawke – Goodnight Robicheaux
Vincent D'Onofrio – Jack Horne
Byung-hun Lee – Billy Rocks
Manuel Garcia-Rulfo – Vasquez
Martin Sensmeier – Red Harvest
Peter Sarsgaard – Bartholomew Bogue
Haley Bennett – Emma Cullen
Matt Bomer – Matthew Cullen