MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Amerika'nın batısındaki küçük Rose Creek kasabası, acımasız sanayici Bartholomew Bogue'un baskısı altında yaşam mücadelesi vermektedir. Kasaba halkı, zulme son vermek için ödül avcısı Sam Chisolm'dan yardım ister. Chisolm, birbirinden farklı yeteneklere sahip altı silahşoru daha yanına alarak yedi kişilik bir ekip kurar.

Sayıca çok üstün olan düşmanlarına karşı kasabayı savunmaya hazırlanan ekip, yalnızca büyük bir çatışmanın değil aynı zamanda kendi geçmişleriyle de yüzleşmenin eşiğine gelir. Cesaret, dostluk ve fedakârlık temalarının öne çıktığı film, nefes kesen aksiyon sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.