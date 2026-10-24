123. dönem ÖGG sınavının ardından adaylar ÖGG sınav sonuçları için EGM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Adaylar, 27 Ekim'de yayımlanması planlanan soru ve cevap anahtarları üzerinden sınavda verdikleri yanıtları da kontrol edebilecek. Peki, 123. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı ve ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte özel güvenlik sınav sonuçlarına ilişkin tüm merak edilenler...