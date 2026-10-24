ÖGG sınav sonucu sorgulama: Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adayların gündeminde soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih ile sonuç sorgulama ekranı yer aldı. ÖGG sınav takvimine göre soru ve cevap anahtarlarının 27 Ekim 2026 tarihinde yayımlanması planlanıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte 2026 özel güvenlik sınavı sonuç tarihi...
123. dönem ÖGG sınavının ardından adaylar ÖGG sınav sonuçları için EGM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Adaylar, 27 Ekim'de yayımlanması planlanan soru ve cevap anahtarları üzerinden sınavda verdikleri yanıtları da kontrol edebilecek. Peki, 123. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı ve ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte özel güvenlik sınav sonuçlarına ilişkin tüm merak edilenler...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının 13 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. EGM'nin sınav takviminde yer alan bu tarihe göre adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen gün itibarıyla sorgulayabilecek.
Sonuçların erişime açılacağı saat konusunda ayrıca bir duyuru yapılması halinde güncel bilgiler EGM'nin resmî kanallarından takip edilebilecek.
123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
24 Ekim 2026 tarihinde yapılan sınavın ardından sonuçlar henüz açıklanmadı. Mevcut takvime göre adayların 13 Kasım 2026 tarihini beklemesi gerekiyor.
Sınav sonuçları ilan edildiğinde adaylar, başarı durumlarını EGM'nin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı internet sayfasındaki sonuç sorgulama bağlantısı üzerinden öğrenebilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Özel güvenlik sınavına katılan adaylar, sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçlar açıklandığında şu adımlar izlenebilecek:
EGM'nin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sayfasına girilecek.
Sınav sonuçları bölümündeki ilgili bağlantı açılacak.
İstenen bilgiler girilerek sınav sonucu görüntülenecek.
Adaylar sonuç ekranına EGM'nin resmî internet adresinden ulaşabilir:
ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
123. dönem özel güvenlik sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 27 Ekim 2026 tarihinde yayımlanması planlanıyor. Adaylar, cevap anahtarının erişime açılmasının ardından sınavda işaretledikleri yanıtları kontrol edebilecek.
Cevap anahtarının yayımlanması sınav sonuçlarının açıklandığı anlamına gelmiyor. Kesin başarı durumu için adayların sonuçların ilan edileceği tarihi beklemesi gerekiyor.