Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 2026 Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okullar açık mı kapalı mı?
2026 Öğretmenler Günü için geri sayım sürüyor. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan bu anlamlı gün yaklaşırken öğrenciler, hayatlarında iz bırakan ve geleceklerine yön veren öğretmenlerine sevgilerini ve teşekkürlerini sunmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde kutlama hazırlıkları devam ederken okullarda düzenlenecek etkinlikler de merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler ise Öğretmenler Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiğini ve okullarda eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, 2026 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 24 Kasım resmi tatil mi, okullar açık mı? İşte 2026 Öğretmenler Günü tarihi, anlamı ve kutlama programına ilişkin ayrıntılar…
''Öğretmenler Günü ne zaman?'' sorusu, Kasım ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler tarafından gündeme taşındı. Türkiye'de her yıl öğretmenlere duyulan sevgi, saygı ve minnetin ifade edildiği Öğretmenler Günü, 2026 yılında da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan genelgeyle 81 ilde gerçekleştirilecek programların ayrıntıları belli olurken bu yılın kutlamalarında "Hep Sen Varsın Diye..." teması öne çıktı. Öte yandan Öğretmenler Günü'nün 2026 yılında hangi güne denk geldiği ve 24 Kasım’da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak, 24 Kasım resmi tatil mi, okullar açık mı? İşte merak edilenler...
2026 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Türkiye'de Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. 2026 yılında ise 24 Kasım Öğretmenler Günü, salı gününe denk geliyor.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. Ulusal bayram ve genel tatilleri düzenleyen 2429 sayılı Kanun'da Öğretmenler Günü için tam gün veya yarım gün tatil uygulaması yer almıyor.
Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumlarında, özel sektör iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında normal çalışma düzeni devam edecek.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKULLAR TATİL Mİ, AÇIK MI?
24 Kasım 2026 Salı günü okullar açık olacak. Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olmaması nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?
Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni, Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği tarihe dayanıyor.
Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesinin ardından bu tarih, öğretmenlik mesleği açısından özel bir anlam kazandı. 1981 yılından itibaren de 24 Kasım, Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandı.
Öğretmenler Günü, öğretmenlerin eğitim hayatındaki önemini hatırlatmayı, mesleğin toplumdaki saygınlığını güçlendirmeyi ve eğitim alanında emek veren öğretmenlere duyulan minneti ifade etmeyi amaçlıyor.
2026 ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı Öğretmenler Günü kutlamalarının "Hep Sen Varsın Diye..." temasıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında yurt içinde ve yurt dışı temsilciliklerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Kutlama programlarında öğretmenlerin mesleki deneyimlerini paylaşabilecekleri söyleşiler, kültür ve sanat etkinlikleri, sergiler, yarışmalar ve spor faaliyetleri yer alacak. Şehit öğretmenler anılacak, aileleri ve emekli öğretmenler ziyaret edilecek.
Ayrıca adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin 24 Kasım'da yemin etmeleri, yıl içinde emekliye ayrılan ve kutlamalara katılan öğretmenlere ise Hizmet Şeref Belgeleri verilmesi planlanıyor.
Bakanlığın hazırlıkları arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenmesi planlanan "Öğretmene Saygı Gecesi" programı da bulunuyor. Program kapsamında sanatsal etkinlikler ve fotoğraf sergileriyle öğretmenlik mesleğinin öneminin vurgulanması hedefleniyor.