Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar sürerken okullar ne zaman açılacak sorusu da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte öğrencilerin okula dönüş tarihi ve yıl boyunca uygulanacak tatil dönemleri netleşti. İşte, 2026-2027 eğitim öğretim yılı okulların açılacağı tarih ile tatil günleri…