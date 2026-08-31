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        Haberler Bilgi Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB çalışma takvimi ile yaz tatili hangi gün bitecek, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB çalışma takvimi ile yaz tatili hangi gün bitecek, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        Yaz tatilinin sona ermesine kısa süre kala öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini araştırıyor. MEB tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ilk ders zili Eylül ayında çalacak. Peki, okullar ne zaman açılıyor, bu hafta mı? İşte, 2026-2027 MEB Takvimi ile okulların açılacağı tarih…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 08:58 Güncelleme:
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        Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar sürerken okullar ne zaman açılacak sorusu da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte öğrencilerin okula dönüş tarihi ve yıl boyunca uygulanacak tatil dönemleri netleşti. İşte, 2026-2027 eğitim öğretim yılı okulların açılacağı tarih ile tatil günleri…

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        2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        MEB takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Öğretmenlerin yeni eğitim yılı öncesindeki mesleki çalışmaları ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

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        Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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        2026-2027 ARA TATİL NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

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        Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

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        2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

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