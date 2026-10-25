ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 2026: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan sonuç tarihi yaklaşırken adaylar, memuriyet başvurularında kullanacakları KPSS P93 puanlarının açıklanacağı günü ve sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi…
4 Ekim 2026'da gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin değerlendirilmesinin ardından açıklanacak puanlarını bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınav performanslarını görebilecek ve kamu personeli alımlarında kullanacakları puanlarını öğrenebilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih…
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Sınava katılan ön lisans mezunları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından KPSS P93 puanlarına ulaşabilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Adayların sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2026 KPSS Ön Lisans sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. 30 Ekim 2026'da açıklanması planlanan sonuçlarla birlikte adaylar, KPSS P93 puanlarını kamu personeli alımlarında kullanabilecek.
Ön lisans mezunlarının merkezi yerleştirmelerinde KPSS P93 puan türü esas alınıyor. Adayların tercih dönemlerinde ilgili kılavuzlarda belirtilen puan yılı, mezuniyet şartları ve nitelik kodlarını kontrol etmesi gerekiyor.