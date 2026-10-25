Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 2026: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 2026: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan sonuç tarihi yaklaşırken adaylar, memuriyet başvurularında kullanacakları KPSS P93 puanlarının açıklanacağı günü ve sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 16:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        4 Ekim 2026'da gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin değerlendirilmesinin ardından açıklanacak puanlarını bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınav performanslarını görebilecek ve kamu personeli alımlarında kullanacakları puanlarını öğrenebilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih…

        2

        2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Sınava katılan ön lisans mezunları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından KPSS P93 puanlarına ulaşabilecek.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Adayların sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

        4

        KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        2026 KPSS Ön Lisans sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. 30 Ekim 2026'da açıklanması planlanan sonuçlarla birlikte adaylar, KPSS P93 puanlarını kamu personeli alımlarında kullanabilecek.

        5

        Ön lisans mezunlarının merkezi yerleştirmelerinde KPSS P93 puan türü esas alınıyor. Adayların tercih dönemlerinde ilgili kılavuzlarda belirtilen puan yılı, mezuniyet şartları ve nitelik kodlarını kontrol etmesi gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıgül'ün korumasına 'adli kontrol' kararı

        İstanbul'da, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 2 kişi ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi

        #KPSS
        #KPSS sonuç tarihi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Brezilya'da seçimin galibi Lula da Silva
        Brezilya'da seçimin galibi Lula da Silva
        Fon soruşturmasında Özer ve Aydın tutuklandı
        Fon soruşturmasında Özer ve Aydın tutuklandı
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        Bakan Gürlek'ten fon soruşturmalarına ilişkin açıklama
        Bakan Gürlek'ten fon soruşturmalarına ilişkin açıklama
        TIR ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi öldü!
        TIR ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi öldü!
        Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!
        Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!
        Okan Buruk mu, İsmail Kartal mı?
        Okan Buruk mu, İsmail Kartal mı?
        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"
        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"
        İran: Düşmana karşılık vermeye hazırız
        İran: Düşmana karşılık vermeye hazırız
        ABD'de milyarderlerin 'yüzde 5' vergi alarmı
        ABD'de milyarderlerin 'yüzde 5' vergi alarmı
        Babasına çocuk istismarı suçlaması
        Babasına çocuk istismarı suçlaması
        Balıkesir'deki faciada kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı!
        Balıkesir'deki faciada kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı!
        Eski futbolcular dev derbiyi değerlendirdi!
        Eski futbolcular dev derbiyi değerlendirdi!
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!