ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 2026: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

4 Ekim 2026'da gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin değerlendirilmesinin ardından açıklanacak puanlarını bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınav performanslarını görebilecek ve kamu personeli alımlarında kullanacakları puanlarını öğrenebilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih…