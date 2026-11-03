Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK verileri sonrası uzman isim hesapladı

Ekim ayı enflasyonunun netleşmesiyle birlikte yeni yılın yeniden değerleme oranı %27,83 seviyesine ulaştı. Fakat bu rakam henüz kesinleşmiş bir zam oranını ifade etmiyor. Hatırlanacağı üzere bir önceki dönemde %25,49 olarak hesaplanan oran, Cumhurbaşkanı yetkisiyle düşürülerek uygulanmıştı.

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