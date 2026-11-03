Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK verileri sonrası uzman isim hesapladı
Yeniden değerleme oranı son olarak açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yüzde 27,83 oldu. Ancak bu veri kesinlik taşımıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl yüzde 25,49 olan değerlendirme oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düşürülmüştü. Tüm ihtimaller ışığında harçlara gelebilecek zamları Habertürk Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç hesapladı. Peki, 2027'de pasaport harçları ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
Ekim ayı enflasyonunun netleşmesiyle birlikte yeni yılın yeniden değerleme oranı %27,83 seviyesine ulaştı. Fakat bu rakam henüz kesinleşmiş bir zam oranını ifade etmiyor. Hatırlanacağı üzere bir önceki dönemde %25,49 olarak hesaplanan oran, Cumhurbaşkanı yetkisiyle düşürülerek uygulanmıştı.
Farklı senaryolar çerçevesinde harç harcamalarında yaşanabilecek olası artışlar ve yeni yıl tarifeleri detaylıca ele alınıyor. Peki, 2027 yılı itibarıyla pasaport harç ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya dair öne çıkan ayrıntılar...
2027 yılında yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 6 aya kadar olanlarda 2.806,50 TL’den 3.587,55 TL’ye, 1 yıllıklarda 4.103,00 TL’den 5.244,86 TL’ye, 3 yıllıklarda 9.516,00 TL’den 12.164,30 TL’ye çıkacak.
Cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranını yüzde 20,95 olarak belirlerse pasaport harçları 6 aylıklarda 3.394,46 TL, 1 yıllıklarda 4.962,58 TL, 3 yıllıklarda 11.509,60 olacak.