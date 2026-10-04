PASTIRMA SICAKLARI İÇİN GÖZLER O TARİHLERDE! 2026 Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma sıcaklarının süresi her yıl hava koşullarına göre değişiyor. Genellikle birkaç gün ile yaklaşık bir hafta arasında etkili olan bu dönem, bazı yıllarda 7-10 güne kadar uzayabiliyor.

Bu nedenle 2026 yılında pastırma sıcaklarının kaç gün süreceği şimdiden kesin olarak belirlenemiyor. Ekim sonu ve kasım başında etkili olacak hava sistemleri, sıcak hava döneminin süresinde belirleyici olacak.