PASTIRMA SICAKLARI İÇİN GÖZLER O TARİHLERDE! 2026 Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Sonbaharın serin ve yağışlı günleri etkisini artırırken kış öncesinde yaşanan kısa süreli sıcak hava dönemi gündeme geldi. Her yıl aynı tarihte görülmeyen pastırma sıcaklarının 2026 yılında ne zaman etkili olacağı ve kaç gün süreceği merak ediliyor. İşte, 2026 Pastırma sıcakları tarihi hakkında merak edilenler…
Sonbaharın ilerlemesiyle birlikte kış öncesinde yaşanan kısa süreli sıcak hava dönemi yeniden gündeme geldi. Halk arasında pastırma yazı olarak bilinen bu dönemde, birkaç gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar görülebiliyor. 2026 yılında pastırma sıcaklarının ne zaman etkili olacağı ve ne kadar süreceği ise hava tahminleriyle birlikte takip ediliyor. Peki, 2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, Pastırma sıcaklıkları tarihleri hakkında merak edilen detaylar…
PASTIRMA SICAKLARI 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pastırma sıcaklarının 2026 yılında 25 Ekim-15 Kasım arasındaki dönemde görülmesi bekleniyor. Ancak bu tarih aralığı, pastırma yazının kesin olarak başlayacağı ve biteceği günleri ifade etmiyor. Pastırma sıcakları takvimde belirlenmiş sabit bir hava olayı olmadığı için net bir başlangıç tarihi bulunmuyor.
Ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı, Türkiye'de pastırma sıcaklarının daha sık görüldüğü dönem olarak öne çıkıyor.
PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Pastırma sıcaklarının süresi her yıl hava koşullarına göre değişiyor. Genellikle birkaç gün ile yaklaşık bir hafta arasında etkili olan bu dönem, bazı yıllarda 7-10 güne kadar uzayabiliyor.
Bu nedenle 2026 yılında pastırma sıcaklarının kaç gün süreceği şimdiden kesin olarak belirlenemiyor. Ekim sonu ve kasım başında etkili olacak hava sistemleri, sıcak hava döneminin süresinde belirleyici olacak.
PASTIRMA YAZI HANGİ AYDA OLUR?
Pastırma yazı çoğunlukla ekim ayının sonları ile kasım ayının ilk yarısında görülüyor. Yaz mevsiminin sona ermesiyle sıcaklıklar düşmeye başlarken, bazı dönemlerde yüksek basınç koşullarının etkisiyle hava yeniden ısınıyor.
Bu dönemde gündüzleri güneşli ve ılık hava yaşanırken gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Gündüz ile gece arasındaki belirgin sıcaklık farkı, pastırma sıcaklarının öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.
PASTIRMA SICAKLARI NEDEN OLUR?
Pastırma sıcakları genellikle yüksek basınç koşullarının etkisiyle ortaya çıkıyor. Bulutluluğun ve yağışın azalmasıyla gündüz saatlerinde güneşin etkisi artıyor ve sıcaklıklar kısa süreliğine yükseliyor.
Geceleri ise açık gökyüzü nedeniyle yeryüzü daha hızlı soğuyor. Bu nedenle gündüzleri ılık, hatta sıcak hava hissedilirken geceleri ve sabahın erken saatlerinde serin hava görülebiliyor.
PASTIRMA SICAKLARI NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?
"Pastırma yazı" adının geleneksel pastırma üretimiyle bağlantılı olduğu kabul ediliyor. Sonbaharda görülen güneşli, kuru ve serin geceli hava koşulları, geçmişte pastırmanın hazırlanıp kurutulması için elverişli bir dönem oluşturuyordu.
Kış öncesinde yaşanan bu kısa süreli sıcak hava dönemi de zamanla "pastırma yazı" ve "pastırma sıcakları" olarak anılmaya başladı.