PASTIRMA YAZI TAKVİMİ 2026: Pastırma sıcakları başladı mı, ne zaman başlıyor? Bu yıl pastırma yazı sıcakları ne zaman?
Sonbaharın serin havası kendini göstermeye başlarken, kısa süreli sıcaklık artışlarıyla bilinen pastırma yazı yeniden gündeme geldi. Özellikle Ekim sonu ve Kasım döneminde görülebilen bu hava olayı, gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla dikkat çekiyor. 2026 yılında pastırma sıcaklarının hangi tarihlerde etkili olabileceği, ne kadar süreceği ve hangi bölgelerde daha belirgin hissedileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürer ve hangi döneme denk gelir? İşte pastırma sıcaklarıyla ilgili merak edilenler...
Sonbaharda sıcaklıkların düşmeye başlamasının ardından yaşanan kısa süreli ılık hava dalgası, pastırma yazı olarak biliniyor. Ekim ve kasım aylarında zaman zaman etkisini gösteren bu dönem, özellikle gündüz sıcaklıklarının yeniden yükselmesiyle fark ediliyor. 2026’da pastırma sıcaklarının ne zaman görüleceği ve kaç gün süreceği merak edilirken, hava durumundaki ani değişimler de yakından takip ediliyor. Peki pastırma yazı hangi tarihlerde yaşanır, etkisi ne kadar devam eder? İşte konuya ilişkin detaylar...
PASTIRMA YAZI SICAKLARI NEDİR?
Pastırma yazı, sonbahar aylarında kısa süreli olarak etkili olan ılık ve sakin hava koşullarını ifade eder. Bu durum, soğuk hava kütlelerinin ardından bölgede yüksek basıncın güçlenmesi ve atmosferin daha durağan bir yapıya kavuşmasıyla ortaya çıkabilir.
Hava hareketlerinin zayıflaması nedeniyle alt seviyelerde duman, toz ve nem birikebilir, bu da zaman zaman puslu bir gökyüzü görünümüne neden olur.
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Pastırma yazı olarak bilinen kısa süreli sıcak hava dönemi, çoğunlukla sonbaharın son bölümünde görülüyor. Bu dönem genellikle ekim ayının son günlerinden başlayarak kasım ayının ilk yarısına kadar etkisini gösterebiliyor.
2026 yılına ilişkin beklentilerde ise pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki süreçte yaşanabileceği öngörülüyor.
PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?
Pastırma sıcaklarının ne kadar devam edeceği, o yılki basınç sistemlerinin seyrine göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle birkaç günlük kısa bir ısınma dönemi şeklinde yaşanan bu süreç, çoğu zaman 3 ila 7 gün arasında sürüyor.
Yüksek basınç koşullarının etkisini koruması halinde ise ılık ve güneşli havalar yaklaşık bir hafta boyunca devam edebiliyor.
PASTIRMA SICAKLARI HER BÖLGEYİ FARKLI ETKİLİYOR
Pastırma sıcakları Türkiye genelinde aynı tarihlerde ve aynı ölçüde etkili olmayabilir. Marmara ile İç Anadolu’da gündüz saatlerinde daha ılık ve güneşli bir hava öne çıkarken, gece sıcaklıklarında belirgin düşüşler yaşanabilir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcak hava koşulları daha uzun süre korunabilir. Doğu Anadolu ve yüksek rakımlı kesimlerde ise geceler serin kalmaya devam ederken gündüz yaşanan sıcaklık artışı daha sınırlı olabilir.
Bu dönemde en dikkat çeken hava özelliği, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasıdır. Öğle saatlerinde yazı andıran bir hava hissedilebilse de sabah erken saatlerde ve akşamları serinlik belirginleşebilir. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde ayaz etkisi de görülebilir.