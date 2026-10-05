Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi PASTIRMA YAZI TAKVİMİ 2026: Pastırma sıcakları başladı mı, ne zaman başlıyor? Bu yıl pastırma yazı sıcakları ne zaman?

        PASTIRMA YAZI TAKVİMİ 2026: Pastırma sıcakları başladı mı, ne zaman başlıyor? Bu yıl pastırma yazı sıcakları ne zaman?

        Sonbaharın serin havası kendini göstermeye başlarken, kısa süreli sıcaklık artışlarıyla bilinen pastırma yazı yeniden gündeme geldi. Özellikle Ekim sonu ve Kasım döneminde görülebilen bu hava olayı, gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla dikkat çekiyor. 2026 yılında pastırma sıcaklarının hangi tarihlerde etkili olabileceği, ne kadar süreceği ve hangi bölgelerde daha belirgin hissedileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürer ve hangi döneme denk gelir? İşte pastırma sıcaklarıyla ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 17:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Sonbaharda sıcaklıkların düşmeye başlamasının ardından yaşanan kısa süreli ılık hava dalgası, pastırma yazı olarak biliniyor. Ekim ve kasım aylarında zaman zaman etkisini gösteren bu dönem, özellikle gündüz sıcaklıklarının yeniden yükselmesiyle fark ediliyor. 2026’da pastırma sıcaklarının ne zaman görüleceği ve kaç gün süreceği merak edilirken, hava durumundaki ani değişimler de yakından takip ediliyor. Peki pastırma yazı hangi tarihlerde yaşanır, etkisi ne kadar devam eder? İşte konuya ilişkin detaylar...

        2

        PASTIRMA YAZI SICAKLARI NEDİR?

        Pastırma yazı, sonbahar aylarında kısa süreli olarak etkili olan ılık ve sakin hava koşullarını ifade eder. Bu durum, soğuk hava kütlelerinin ardından bölgede yüksek basıncın güçlenmesi ve atmosferin daha durağan bir yapıya kavuşmasıyla ortaya çıkabilir.

        Hava hareketlerinin zayıflaması nedeniyle alt seviyelerde duman, toz ve nem birikebilir, bu da zaman zaman puslu bir gökyüzü görünümüne neden olur.

        3

        PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Pastırma yazı olarak bilinen kısa süreli sıcak hava dönemi, çoğunlukla sonbaharın son bölümünde görülüyor. Bu dönem genellikle ekim ayının son günlerinden başlayarak kasım ayının ilk yarısına kadar etkisini gösterebiliyor.

        2026 yılına ilişkin beklentilerde ise pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki süreçte yaşanabileceği öngörülüyor.

        4

        PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

        Pastırma sıcaklarının ne kadar devam edeceği, o yılki basınç sistemlerinin seyrine göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle birkaç günlük kısa bir ısınma dönemi şeklinde yaşanan bu süreç, çoğu zaman 3 ila 7 gün arasında sürüyor.

        Yüksek basınç koşullarının etkisini koruması halinde ise ılık ve güneşli havalar yaklaşık bir hafta boyunca devam edebiliyor.

        5

        PASTIRMA SICAKLARI HER BÖLGEYİ FARKLI ETKİLİYOR

        Pastırma sıcakları Türkiye genelinde aynı tarihlerde ve aynı ölçüde etkili olmayabilir. Marmara ile İç Anadolu’da gündüz saatlerinde daha ılık ve güneşli bir hava öne çıkarken, gece sıcaklıklarında belirgin düşüşler yaşanabilir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcak hava koşulları daha uzun süre korunabilir. Doğu Anadolu ve yüksek rakımlı kesimlerde ise geceler serin kalmaya devam ederken gündüz yaşanan sıcaklık artışı daha sınırlı olabilir.

        6

        Bu dönemde en dikkat çeken hava özelliği, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasıdır. Öğle saatlerinde yazı andıran bir hava hissedilebilse de sabah erken saatlerde ve akşamları serinlik belirginleşebilir. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde ayaz etkisi de görülebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #PASTIRMA YAZI
        #Pastırma sıcakları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!