PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2026: Üniversite Psikoloji bölümü başarı sıralaması nasıl, kaç puanla kaç öğrenci alıyor?

Ahbap paraları nerede kullandı? Deprem yardımları ne oldu? Yardım meleği mi, dolandırıcı mı? Oğuzhan Uğur neden gözaltında? Mali müşavir neden gözaltında? Haluk Levent kara para mı akladı? Haluk Levent nasıl dernek kurdu? Usulsüz rapor mu hazırlandı? Depremi fırsata mı çevirdi? Bağışları ne için kul... Daha Fazla Göster

Ahbap paraları nerede kullandı? Deprem yardımları ne oldu? Yardım meleği mi, dolandırıcı mı? Oğuzhan Uğur neden gözaltında? Mali müşavir neden gözaltında? Haluk Levent kara para mı akladı? Haluk Levent nasıl dernek kurdu? Usulsüz rapor mu hazırlandı? Depremi fırsata mı çevirdi? Bağışları ne için kullandı? Milyonlarca lira borç normal mi? Haluk Levent'in neden banka hesabı yok? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Gazeteci Gürkan Zengin, Akademisyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Hukukçu Av. Bülent Yücetürk ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç yanıtladı. Daha Az Göster