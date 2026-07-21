PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2026: Üniversite Psikoloji bölümü başarı sıralaması nasıl, kaç puanla kaç öğrenci alıyor?
2026 YKS sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte Psikoloji Bölümü'nü tercih etmeyi planlayan adaylar taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Devlet ve vakıf üniversitelerindeki programları karşılaştıran öğrenciler, kontenjanlar ile geçen yıl oluşan yerleştirme verilerini dikkate alarak tercih listelerini şekillendiriyor. Peki, Psikoloji Bölümü 2026 yılında kaç puan ve hangi başarı sıralamasıyla öğrenci kabul edecek? İşte üniversitelere göre Psikoloji taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…
YKS 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Psikoloji Bölümü’nün taban puanları ile başarı sıralamalarına çevrildi. Tercih listesine bu bölümü eklemeyi düşünen adaylar, devlet ve vakıf üniversitelerinin kontenjanlarını ve önceki yerleştirme döneminde oluşan verileri karşılaştırıyor. Puan ve sıralamalarına en uygun programı belirlemek isteyen öğrenciler, üniversitelerin kabul aralıklarını yakından inceliyor. Peki, Psikoloji Bölümü 2026’da hangi puan ve başarı sıralamasıyla öğrenci alacak? İşte üniversitelere göre kontenjan, taban puan ve başarı sıralaması bilgileri…
PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2026
Üniversitelerin 2026 yılına ilişkin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan dağılımları henüz duyurulmadı. Güncel veriler, YKS tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte programların en düşük ve en yüksek puanları ile kesin kontenjan bilgileri de belli olacak.
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