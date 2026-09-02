RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2027: Diyanet ile Ramazan ne zaman, hangi ay başlayacak? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?
2027 yılı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, İslam alemi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre Ramazan ayı gelecek yıl kış mevsiminde idrak edilecek. Müslümanlar, ilk sahur ve ilk oruç tarihi başta olmak üzere Ramazan Bayramı'nın hangi günlere denk geleceğini araştırıyor. Diyanet'in dini günler takvimiyle birlikte 2027 Ramazan ayının başlangıç tarihi, Kadir Gecesi ve bayram günleri de belli oldu. İşte 2027 Ramazan ayına ilişkin merak edilen tarihler ve detaylar…
2027 Ramazan ayının başlangıç tarihi, yeni yılda ibadet takvimini planlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimiyle birlikte ilk sahur ve ilk oruç tarihi, Kadir Gecesi’nin günü ve Ramazan Bayramı’nın ne zaman idrak edileceği belli oldu. Gelecek yıl Ramazan ayı kış mevsimine denk gelirken, bayram günleri ise bahar döneminin başlangıcında kutlanacak. İşte 2027 Ramazan ayının başlangıç tarihi ve merak edilen tüm dini günler takvimi…
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, Ramazan’ın ilk orucu için 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
Ramazan ayının başlamasından önce ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Böylece 2027 yılının Ramazan ayı, kış mevsiminde ibadetlerle idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin 2027 yılı tarihi belli oldu. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen bu mübarek gece, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.
2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı’nın tarihleri belli oldu. Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak bayram, 9 Mart Salı günü idrak edilecek.
Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Bayram öncesindeki arefe günü ise 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.