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        Haberler Bilgi RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2027: Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

        RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2027: Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

        İslam dünyasının heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mübarek ayın 2027 yılında ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte Diyanet takvimi ile 2027 Ramazan başlangıcı ile ilk oruç, iftar ve teravih tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, bu mübarek ay Şubat ayında başlayacak. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirecek. Ramazan boyunca oruç, sahur ve iftar vakitleri ise illere göre farklılık gösterecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, 2027 yılında ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2027 Ramazan ayı hakkında detaylı bilgiler…

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        RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu.

        Takvime göre Ramazan ayı, 2027 yılında 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

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        2027 ILK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        Diyanet takvimine göre ilk oruç, 8 Şubat Pazartesi günü tutulacak. Müslümanlar, 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkarak oruç ibadetine başlayacak.

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        2027 sahur ve iftar vakitleri, bulunulan il ve ilçeye göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle oruç tutacak vatandaşların yaşadıkları yere ait imsak ve iftar vakitlerini takip etmeleri gerekiyor.

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        İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

        Ramazan ayının ilk teravih namazı, 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak.

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        2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

        Diyanet'in dini günler takvimine göre, Ramazan ayının son günü 8 Mart Pazartesi olacak.

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        2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ: RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2027 Ramazan Bayramı, 9 Mart Salı günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe olacak.

        Ramazan Bayramı arifesi ise 8 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

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        2027 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi de vatandaşların merak ettiği tarihler arasında bulunuyor.

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2027 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Mart Cuma günü idrak edilecek.

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        2027 RAMAZAN AYI TAKVİMİ

        Ramazan ayıyla ilgili merak edilen başlıca tarihler şöyle:

        8 Şubat 2027 Pazartesi: Ramazan başlangıcı, ilk oruç

        5 Mart 2027 Cuma: Kadir Gecesi

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        8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan Bayramı arefesi

        9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı 1. gün

        10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı 2. gün

        11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı 3. Gün

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