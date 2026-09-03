RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2027: Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, bu mübarek ay Şubat ayında başlayacak. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirecek. Ramazan boyunca oruç, sahur ve iftar vakitleri ise illere göre farklılık gösterecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, 2027 yılında ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2027 Ramazan ayı hakkında detaylı bilgiler…