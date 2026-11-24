Arkadaşına kızdı, binayı kundakladı

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yangının kundaklama sonucu meydana geldiğini ortaya çıkaran Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi aynı gün yakaladı. Şüphelinin, husumetli olduğu arkadaşının kapıyı açmam... Daha Fazla Göster İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yangının kundaklama sonucu meydana geldiğini ortaya çıkaran Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi aynı gün yakaladı. Şüphelinin, husumetli olduğu arkadaşının kapıyı açmaması üzerine koridordaki kanepeyi çakmakla ateşe verdiği belirlendi Daha Az Göster