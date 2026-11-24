Real Madrid - PSV maçı canlı izle şifresiz: Real Madrid - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İspanyol devi Real Madrid, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak kritik mücadelede gözler milli futbolcu Arda Güler'in üzerinde olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Real Madrid, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. PSV ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde ederek puan tablosunda avantaj yakalamak istiyor. Peki Real Madrid - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid - PSV maçı canlı izle ekranı...
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid ile PSV Eindhoven karşı karşıya geliyor. Mücadele İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak. Arda'nın ilk 11'de başlayıp başlamayacağı maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Real Madrid - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid - PSV maçı izle bilgisi...
REAL MADRİD - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - PSV Eindhoven maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 23.00'te oynayacak.
REAL MADRİD - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - PSV karşılaşması tabi spor ekranlarından yayınlanacak.
Karşılaşmanın tabii Premium paketi kapsamında yayınlanması bekleniyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin platformun yayın ve abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.
ARDA GÜLER REAL MADRİD - PSV MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in PSV karşılaşmasının kadrosunda yer alacağı açıklandı.
Real Madrid'in 23 Kasım'da duyurduğu maç kadrosunda Arda Güler de bulunuyor. Ancak milli futbolcunun karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz kesinleşmiş değil.
İspanyol basınındaki değerlendirmelerde Arda Güler'in yoğun maç takvimi nedeniyle yedek kulübesinde başlayabileceği belirtiliyor. Teknik direktörün tercihi maç öncesinde açıklanacak resmi ilk 11'lerle netlik kazanacak.
REAL MADRİD - PSV MAÇI CANLI İZLE
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Karşılaşma, resmi yayın platformu tabii üzerinden takip edilebilecek. Maçın canlı yayınını izlemek isteyenler tabii'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek.