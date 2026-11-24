Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid ile PSV Eindhoven karşı karşıya geliyor. Mücadele İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak. Arda'nın ilk 11'de başlayıp başlamayacağı maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Real Madrid - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid - PSV maçı izle bilgisi...