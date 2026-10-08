Resimli cuma mesajları 2026: En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, en yeni Cuma mesajları
Cuma gününün manevi atmosferini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, en güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını gündemine aldı. Her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal medya platformları üzerinden gönderilebilecek kısa ve uzun Cuma mesajları gündeme geliyor. Dualı, ayetli, hadisli ve resimli Cuma mesajları özellikle sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde aranıyor. Sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler farklı ve anlamlı mesaj seçeneklerini tercih ediyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları...
Cuma günü Müslümanlar için haftanın önemli ve mübarek günlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kısa, anlamlı ve dualı Cuma mesajları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılmak üzere araştırılıyor. Sevdiklerine “Hayırlı Cumalar” ve "Cumanız Mübarek Olsun" dileğinde bulunmak isteyenler farklı mesaj seçeneklerini merak ediyor. İşte 2026 için kısa, uzun, dualı ve anlamlı Cuma mesajları...
CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
DUALI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE SÖZLERİ
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
Hayırlı cumalar.
YENİ, FARKLI, DUALI CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.