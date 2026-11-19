Cuma günü, İslam dünyasında manevi değeri yüksek günlerden biri olarak kabul ediliyor. Sevdiklerini unutmayan vatandaşlar ise cuma mesajları aracılığıyla iyi dileklerini paylaşıyor. Herkese hitap eden kısa, uzun, dualı ve anlamlı mesajlar sosyal medyada en çok aranan içerikler arasında yer alıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz Hayırlı Cumalar mesajları ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun sözleri...