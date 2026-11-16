Reyting sonuçları 15 Kasım Pazar: Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17, Türkiye Fransa milli maçı AB Total reyting sıralaması

Reyting sonuçları AB ve total listesi 15 Kasım Pazar günü ekrana gelen yapımlarla birlikte şekillendi. Televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler merak içerisinde reytinglerde hangi yapımın kaçıncı olduğunu sorgulayıp araştırıyor. Hemen belirtelim ki Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17, Türkiye Fransa milli maçı AB Total reyting sıralamasında listenin başında yer aldı. Merak edenler için güncel sıralamaları haberimizde derledik. İşte 15 Kasım AB ve total reyting sonuçları...