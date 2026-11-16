Reyting sonuçları 15 Kasım Pazar: Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17, Türkiye Fransa milli maçı AB Total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 15 Kasım Pazar günü yani geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17 ve Türkiye Fransa milli maçı reyting sıralamasında ilk sıralara yerleşti. Peki, Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17, Türkiye Fransa milli maçı AB Total reyting sonuçlarında kaçıncı oldu? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 15 Kasım güncel reyting sonuçları...
Giriş: 16 Kasım 2026 - 07:55 Güncelleme:
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Reyting sonuçları AB ve total listesi 15 Kasım Pazar günü ekrana gelen yapımlarla birlikte şekillendi. Televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler merak içerisinde reytinglerde hangi yapımın kaçıncı olduğunu sorgulayıp araştırıyor. Hemen belirtelim ki Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17, Türkiye Fransa milli maçı AB Total reyting sıralamasında listenin başında yer aldı. Merak edenler için güncel sıralamaları haberimizde derledik. İşte 15 Kasım AB ve total reyting sonuçları...
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