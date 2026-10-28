REYTİNG SONUÇLARI 27 EKİM 2026: Haysiyet, Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı, Anne Yarısı… Total, AB ve ABC1 sıralamasında hangi yapım zirvede?
Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. 27 Ekim Salı akşamı Star TV'de Tuzlu Kahve, Kanal D'de Haysiyet, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve NOW'da Anne Yarısı dizileri izleyici karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye ve ATV'de Var Mısın Yok Musun? yarışmaları ekrana gelirken Show TV'de Korkusuz Korkak ve Bir Cumhuriyet Şarkısı filmleri yayınlandı. Peki, dün akşam en çok ne izlendi, reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 27 Ekim reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralamaları...
27 Ekim Salı akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından gözler reyting sonuçlarına çevrildi. Haftanın ikinci gününde Star TV'de Tuzlu Kahve, Kanal D'de Haysiyet, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve NOW'da Anne Yarısı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye e ATV'de Var Mısın Yok Musun? Yarışmaları da ekran rekabetine katıldı. Show TV'de ise Korkusuz Korkak ve Bir Cumhuriyet Şarkısı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Total, AB ve ABC1 sıralamaları merak edilmeye başlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı Total, AB ve ABC1’de kaçıncı oldu? İşte 27 Ekim 2026 reyting sonuçları...
27 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27 Ekim 2026 Salı gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinin sıralamaları, 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak.
Sonuçların açıklanmasının ardından dün akşam en çok izlenen diziler, yarışma programları ve haber bültenleri belli olacak.
27 EKİM 2026 SALI TOTAL İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI