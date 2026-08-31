Reyting sonuçları 30 Ağustos 2026: Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

‘’Dünün reyting sonuçları ile hani yapım birinci oldu’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı, Kapıcılar Kralı, Aile Şerefi ve Atatürk 2 gibi yapımlar ekrana geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…