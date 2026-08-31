Reyting sonuçları 30 Ağustos 2026: Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
''Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından gündeme taşındı. Dün akşam Daha 17 dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, Kapıcılar Kralı, Aile Şerefi ve Atatürk 2 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki, 30 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?
‘’Dünün reyting sonuçları ile hani yapım birinci oldu’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı, Kapıcılar Kralı, Aile Şerefi ve Atatürk 2 gibi yapımlar ekrana geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…
30 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam yayınlanan yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
30 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile ABC, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
30 AĞUSTOS 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI