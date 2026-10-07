Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi REYTİNG SONUÇLARI 6 EKİM SALI || Tuzlu Kahve, A.B.İ., Müge Anlı, Anne Yarısı, MasterChef reyting sıralaması... AB ve Total reyting sonuçları

        REYTİNG SONUÇLARI 6 EKİM SALI || Tuzlu Kahve, A.B.İ., Müge Anlı, Anne Yarısı, MasterChef reyting sıralaması... AB ve Total reyting sonuçları

        22 Eylül 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. Dizilerde geçtiğimiz akşam final bölümüyle ekrana gelen A.B.İ. Tuzlu Kahve, Anne Yarısı; programlarda ise Hamid Yorulmaz olayıyla yakından takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert ve MasterCher reyting yarışında ilk sırlara yerleşti. Peki, dün akşamın reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte 6 Ekim 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 08:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon ekranlarında salı akşamı reyting yarışı yine hareketli geçti. Dün akşam Tuzlu Kahve, final bölümüyle ekrana gelen A.B.İ. ve Anne Yarısı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, MasterChef ve Hamid Yorulmaz olayıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglerde ilk sırlarda yer aldı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte 6 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...

        2

        6 EKİM TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        3

        6 EKİM AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        6 EKİM ABC+1 REYTİNG SIRALAMASI

        ÖNERİLEN VİDEO
        #televizyon
        #reyting
        #sonuç
        #Sıralama
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak
        Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak
        Esenyurt Belediyesi'ne operasyon: 19 gözaltı
        Esenyurt Belediyesi'ne operasyon: 19 gözaltı
        Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit
        Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit
        "Türkiye'nin Gelişmiş Gelişen Piyasa statüsü değişmedi"
        "Türkiye'nin Gelişmiş Gelişen Piyasa statüsü değişmedi"
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        "Zayıflama iğnesi kullanmadım"
        "Zayıflama iğnesi kullanmadım"
        KPSS Lisans sonuçları açıklandı
        KPSS Lisans sonuçları açıklandı
        Yalısına vapur çarptı
        Yalısına vapur çarptı
        Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem
        Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem
        Yükselen trend: Düğün ressamı
        Yükselen trend: Düğün ressamı
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        Adı kadar dağınık bir burger
        Adı kadar dağınık bir burger
        ABD'de başarısız infaz skandalı
        ABD'de başarısız infaz skandalı
        19 yıl önce boğularak öldürüldü! En yakını tutuklandı
        19 yıl önce boğularak öldürüldü! En yakını tutuklandı
        Çorum'da can pazarı! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Çorum'da can pazarı! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Damat adayları dikkat! Düğün günü kaçana tazminat
        Damat adayları dikkat! Düğün günü kaçana tazminat
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Rusya'daki salgınla ilgili Putin ile görüşecek
        Rusya'daki salgınla ilgili Putin ile görüşecek
        Yüzde işçiden 68’i kayıt dışı
        Yüzde işçiden 68’i kayıt dışı
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!