Televizyon ekranlarında salı akşamı reyting yarışı yine hareketli geçti. Dün akşam Tuzlu Kahve, final bölümüyle ekrana gelen A.B.İ. ve Anne Yarısı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, MasterChef ve Hamid Yorulmaz olayıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglerde ilk sırlarda yer aldı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte 6 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...