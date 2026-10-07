REYTİNG SONUÇLARI 6 EKİM SALI || Tuzlu Kahve, A.B.İ., Müge Anlı, Anne Yarısı, MasterChef reyting sıralaması... AB ve Total reyting sonuçları
22 Eylül 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. Dizilerde geçtiğimiz akşam final bölümüyle ekrana gelen A.B.İ. Tuzlu Kahve, Anne Yarısı; programlarda ise Hamid Yorulmaz olayıyla yakından takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert ve MasterCher reyting yarışında ilk sırlara yerleşti. Peki, dün akşamın reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte 6 Ekim 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...
Giriş: 07 Ekim 2026 - 08:40 Güncelleme:
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Televizyon ekranlarında salı akşamı reyting yarışı yine hareketli geçti. Dün akşam Tuzlu Kahve, final bölümüyle ekrana gelen A.B.İ. ve Anne Yarısı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, MasterChef ve Hamid Yorulmaz olayıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglerde ilk sırlarda yer aldı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte 6 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...
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6 EKİM TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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6 EKİM AB REYTİNG SIRALAMASI