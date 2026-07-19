REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 18 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Temmuz Cumartesi birinci kim oldu?
18 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Günün en çok izlenen yapımı ve zirvenin sahibi henüz resmi olarak açıklanmazken, Total, AB ve ABC1 gruplarında yaşanan rekabet dikkat çekiyor. Peki, 18 Temmuz Cumartesi günü reytinglerde birinci kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte detaylar...
Giriş: 19 Temmuz 2026 - 09:35 Güncelleme:
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18 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Günün en çok izlenen yapımı ve zirvenin sahibi henüz resmi olarak açıklanmazken, Total, AB ve ABC1 gruplarında yaşanan rekabet dikkat çekiyor. Peki, 18 Temmuz Cumartesi günü reytinglerde birinci kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte detaylar...
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18 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Merakla beklenen 18 Temmuz Cumartesi günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizi güncelleyerek sizlerle paylaşacağız.
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AB REYTİNG SONUÇLARI 18 TEMMUZ