REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 18 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Temmuz Cumartesi birinci kim oldu?

18 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Günün en çok izlenen yapımı ve zirvenin sahibi henüz resmi olarak açıklanmazken, Total, AB ve ABC1 gruplarında yaşanan rekabet dikkat çekiyor. Peki, 18 Temmuz Cumartesi günü reytinglerde birinci kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte detaylar...