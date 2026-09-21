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        Haberler Bilgi Saatler ne zaman geri alınacak, ne zaman? 2026 Türkiye'de kış saati uygulaması var mı, saatler 1 saat geri alınacak mı?

        Saatler ne zaman geri alınacak, ne zaman? 2026 Türkiye'de kış saati uygulaması var mı, saatler 1 saat geri alınacak mı?

        Sonbaharın gelmesiyle birlikte saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Avrupa'da kış saati uygulaması için tarih yaklaşırken Türkiye'deki saat düzenine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Vatandaşlar özellikle "Saatler ne zaman geri alınacak?" ve "Kış saati uygulaması başlayacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Türkiye'de kış saati uygulamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 06:08 Güncelleme:
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        1

        Türkiye'de saatlerin ne zaman geri alınacağı ve 2026 yılında kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği gündemde yer alıyor. Avrupa ülkelerinde ekim ayında saat değişikliği yapılması beklenirken Türkiye'deki uygulamanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye'de saatler ne zaman 1 saat geri alınacak, kış saati uygulaması başlayacak mı?

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        TÜRKİYE'DE SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

        Türkiye'de 2026 yılında saatlerin 1 saat geri alınmasına yönelik bir uygulama bulunmuyor. Türkiye'de 2016 yılından bu yana yıl boyunca sabit saat uygulaması devam ediyor. Bu nedenle sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte saatlerin geri alınacağı bir tarih bulunmuyor.

        3

        2026'DA TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI VAR MI?

        Türkiye'de kış saati uygulaması 2016 yılından bu yana uygulanmıyor. Yaz ve kış dönemlerinde saatlerin ileri veya geri alınması yerine yıl boyunca UTC+3 saat dilimi kullanılıyor. 2026 yılında da mevcut saat uygulamasının devam etmesi bekleniyor.

        4

        AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

        Avrupa'da mevsimsel saat değişikliği uygulaması devam ediyor. Avrupa Birliği'nin 2026 takvimine göre yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek ve saatler standart saate geçirilecek. Türkiye'de ise aynı tarihte saat değişikliği yapılmayacak.

        5

        KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

        Kış saati uygulaması, yaz saati döneminin sona ermesiyle saatlerin 1 saat geri alınarak standart saat düzenine geçilmesi anlamına geliyor.

        6

        Yaz saati uygulamasında saatler ileri alınırken kış saati uygulamasında saatler geri alınıyor. Türkiye'de ise sabit saat uygulaması nedeniyle yıl içinde bu yönde bir değişiklik yapılmıyor.

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        #saat
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        #kış saati
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