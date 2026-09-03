SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA SON DURUM: 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı 26 bin 673 kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımı için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sağlık hizmetlerinin farklı noktalarında görev yapacak yeni personel kadrolarıyla birlikte, birçok branşta istihdam sağlanması hedefleniyor. Uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi çeşitli meslek gruplarını kapsaması beklenen alımların, hastanelerin yanı sıra acil sağlık hizmetleri, toplum sağlığı merkezleri ve diğer sağlık birimlerinde de personel ihtiyacına katkı sunması bekleniyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlara kaç kontenjan ayrılacak? İşte adayların merak ettiği başvuru süreci ve kadro detayları...