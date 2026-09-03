SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA SON DURUM: 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı sözleşmeli personel alımı, sağlık sektöründe görev almak isteyen adayların gündemindeki yerini koruyor. Toplam 26 bin 673 kişilik istihdam kapsamında farklı sağlık branşlarında yapılacak görevlendirmeler için gözler Bakanlık tarafından açıklanacak başvuru takvimi ve kadro dağılımına çevrildi. Doktor, uzman doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi birçok meslek grubunu kapsaması beklenen alımlarda kontenjanların hangi branşlara ayrılacağı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlara kaç kadro verilecek? İşte yeni dönem sağlık personeli alımıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı 26 bin 673 kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımı için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sağlık hizmetlerinin farklı noktalarında görev yapacak yeni personel kadrolarıyla birlikte, birçok branşta istihdam sağlanması hedefleniyor. Uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi çeşitli meslek gruplarını kapsaması beklenen alımların, hastanelerin yanı sıra acil sağlık hizmetleri, toplum sağlığı merkezleri ve diğer sağlık birimlerinde de personel ihtiyacına katkı sunması bekleniyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlara kaç kontenjan ayrılacak? İşte adayların merak ettiği başvuru süreci ve kadro detayları...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.
26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.
Tercih ve yerleştirme süreci, başvuru şartları ve tüm detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.