Şans Topu sonuçları açıklandı! 11 Kasım Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgula: 5+1 büyük ikramiye devretti!
11 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişte 5+1 bilen talihlinin çıkıp çıkmadığı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği merak ediliyor. Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebiliyor. Peki, 11 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye devretti mi? İşte 11 Kasım Çarşamba Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar...
Şans Topu'nun 11 Kasım 2026 Çarşamba tarihli çekilişiyle birlikte haftanın merakla beklenen sonuçları gündeme geldi. Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarında yer alan numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırmak için sorgulama ekranına yöneldi. Büyük ikramiye tutarı ve 5+1 bilen talihli çıkıp çıkmadığı da çekilişin ardından araştırılan konular arasında bulunuyor. Milli Piyango Online üzerinden yayımlanan sonuçlarla birlikte ikramiye kategorilerindeki kazanan sayıları da takip ediliyor. Peki, Şans Topu sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? İşte 11 Kasım 2026 Şans Topu sonuçları...
11 KASIM 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI
11 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları açıklandı.
İşte Şans Topu sonuçları
15 - 21 - 27 - 29 - 34 + 11
Şans Topu'nda büyük ikramiye (3.285.771,64 ₺) devretti.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.