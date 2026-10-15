Şans Topu sonuçları açıklandı 14 Ekim 2026 Çarşamba! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından şans oyunu takipçilerinin gündemine geldi. Milli Piyango tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Şans Topu sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 14 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte 14 Ekim Çarşamba Şans Topu sonuçları...
14 Ekim Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçları merakla takip ediliyor. Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarındaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırmak istiyor. Şans Topu’nda kazandıran numaraların açıklanmasıyla birlikte sonuç sorgulama işlemleri de hız kazandı. Peki, 14 Ekim 2026 Şans Topu çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.
14 Ekim 2026 Şans Topu kazanan numaralar:
2 - 4 - 14 - 31 - 32 + 12
Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 büyük ikramiye devretti.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.