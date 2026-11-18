Şans Topu sonuçları açıklandı! 18 Kasım Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgula ekranı
Şans Topu'nun 18 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek yeni çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın merakla takip edilen çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler, kazandıran numaraları öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Milli Piyango Online tarafından canlı yayında düzenlenen çekilişin sonuçları saat 20.00'de açıklandı. Peki, 18 Kasım 2026 Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları...
Şans Topu tutkunları, 18 Kasım Çarşamba akşamı yapılacak çekilişin sonuçlarını yakından takip ediyor. Bir önceki çekilişte 5+1 bilen çıkmaması nedeniyle büyük ikramiye yeni çekilişe devretti. Bu hafta kuponlarını hazırlayanlar, çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazanan numaraları kontrol edebildi. Sonuçların açıklanmasının ardından ikramiye kazanan kişi sayıları ve kategorilere göre dağıtılan tutarlar da belli oldu. İşte 18 Kasım Şans Topu sonucu sorgulama ekranı...
18 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Kasım 2026 Şans Topu çekilişi, saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu sonuçları açıklandı.
18 Kasım 2026 Şans Topu kazanan numaraları:
7 - 17 - 26 - 32 - 34 + 14
Şans Topu'nda bir talihli büyük ikramiyenin (11.827.565 ₺) sahibi oldu.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu kuponu bulunan vatandaşlar, çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlarını Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek. Sorgulama ekranında 18 Kasım 2026 tarihli çekiliş seçilerek kupondaki numaralarla kazanan sayılar karşılaştırılabilecek.
Resmî sonuçlara ve ikramiye bilgilerine Milli Piyango Online Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden ulaşılabilecek.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Şans oyunuseverler, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.