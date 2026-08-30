Şans Topu sonuçları açıklandı 30 Ağustos Pazar: Şans Topu sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu'nda çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı merak konusu oldu. 5+1 bilen talihlinin büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığı da sonuçların açıklanmasıyla netleşti. Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki, 30 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler, büyük ikramiye ne kadar? İşte, 30 Ağustos 2026 Pazar Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...
30 Ağustos 2026 Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Çekilişin ardından kupon sahipleri kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Şans Topu sonuçları, çekiliş sonrasında Milli Piyango Online üzerinden yayımlandı. Kupon sahipleri sonuç sorgulama ekranından numaralarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Çekilişte 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyenin sahibi olurken diğer kategorilerde doğru tahmin yapanlara da ikramiye dağıtılıyor. Peki, 30 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler, büyük ikramiye ne kadar? İşte, 30 Ağustos Pazar Şans Topu çekiliş sonucu, kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri...
30 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
30 Ağustos 2026 Pazar günü yapılan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.
Şans Topu sonuçları:
7 - 9 - 21 - 22 - 24 + 2
Şans Topu'nda 5+1 büyük ikramiye devretti
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.