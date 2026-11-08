Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 8 Kasım Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları 8 Kasım 2026 Pazar günü çekilişi merak ediliyor. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda pazar günü çekilişi her zamanki saatinde canlı ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, Şans Topu çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 8 Kasım 2026 Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye kazandıran numaralar
Şans Topu çekiliş sonuçları büyük ikramiye kazanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sisal Şans ile en çok kazandıran oyun Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen büyük ödülün de kazananı oluyor. Şans oyunu tutkunları için 8 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenen haftanın Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar için nefesler tutuldu. Şans Topu sonuçları sorgulama işlemi millipiyangoonline.com ekranı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte 8 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
8 KASIM 2026 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Kazandıran Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleştirilecek ve sonuçlar duyurulacak.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?
Şans Topu'nda iki ayrı sayı grubu bulunuyor. İlk grupta 1 ile 34 arasındaki sayılardan beş numara seçiliyor. İkinci grupta ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan bir artı numara işaretleniyor. Çekilişte beş ana numara ve bir artı numara belirleniyor. Kuponda işaretlenen sayılarla çekiliş sonucu karşılaştırılarak hangi ikramiye kategorisinin kazanıldığı tespit ediliyor.
Büyük ikramiye için beş ana numaranın tamamının ve artı numaranın doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Ana numaraların tamamını bilen ancak artı numarayı bilemeyen kuponlar farklı bir kategoride değerlendiriliyor. Daha az sayıda doğru tahmin de oyunun kurallarına göre ikramiye sağlayabiliyor.