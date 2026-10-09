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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 10 Ekim aktüel ürünler kataloğu: Kamp malzemeleri indirimde! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?

        ŞOK 10 Ekim aktüel ürünler kataloğu: Kamp malzemeleri indirimde! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. 10 Ekim'den itibaren ŞOK aktüel ürünlerde kamp malzemelerinde büyük indirim var. Lüks kamp sandalyesi 1.490 TL, kamp taburesi 100 TL, olta sehbası 450 TL'den satışa çıkıyor. Balık avlamayı sevenler için ise olta takımları, yemler indirimler arasında bulunuyor. İşte, ŞOK 10 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinin tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 21:23 Güncelleme:
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        ŞOK aktüel kataloğu merak ediliyor. ŞOK’ta bu hafta kamp ve balıkçılık ekipmanlarından termos çeşitlerinden, giyim ürünlerine kadar pek çok çeşit ürün indirimde bulunuyor. ŞOK'ta 10 Ekim 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak kampanyadaki aktüel ürünler raflarda yerini aldı. İşte satışa çıkacak ürünlerin tam listesi...

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        ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 10 EKİM 2026

        Stanley The Legendary Classic Termos 1,4 L 2.750 TL

        Olta Seti 899 TL

        Lüks Kamp Sandalyesi 1.490 TL

        Kamp Taburesi 100 TL

        Olta Sehbası 450 TL

        Kamp Sandalyesi 299 TL

        Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL

        Torima Survival Kit Kamp Seti 799 TL

        Nivea El ve Vücut Bakım Kremi Pürüzsüzleştirici / Cocoa Butter 400 ml 179 TL

        Bioblas Şampuan Çeşitleri 1000 ml 249 TL

        Kotex Natural Hijyenik Ped 28'li 139 TL

        Omo Sık Yıkananlar Toz Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 3 kg 149 TL

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        Luppo Sandviç Kek 12'li 276 g 79 TL

        Silikon Sahte Karides 10 cm 14 g 100 TL

        Silikon Sahte Kurbağa 6 cm 11 g 75 TL

        Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu 10 cm 100 TL

        Silikon Sahte Yem 10'lu 75 TL

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