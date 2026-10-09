ŞOK 10 Ekim aktüel ürünler kataloğu: Kamp malzemeleri indirimde! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?

ŞOK aktüel kataloğu merak ediliyor. ŞOK’ta bu hafta kamp ve balıkçılık ekipmanlarından termos çeşitlerinden, giyim ürünlerine kadar pek çok çeşit ürün indirimde bulunuyor. ŞOK'ta 10 Ekim 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak kampanyadaki aktüel ürünler raflarda yerini aldı. İşte satışa çıkacak ürünlerin tam listesi...