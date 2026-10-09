ŞOK 10 Ekim aktüel ürünler kataloğu: Kamp malzemeleri indirimde! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. 10 Ekim'den itibaren ŞOK aktüel ürünlerde kamp malzemelerinde büyük indirim var. Lüks kamp sandalyesi 1.490 TL, kamp taburesi 100 TL, olta sehbası 450 TL'den satışa çıkıyor. Balık avlamayı sevenler için ise olta takımları, yemler indirimler arasında bulunuyor. İşte, ŞOK 10 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinin tamamı
ŞOK aktüel kataloğu merak ediliyor. ŞOK’ta bu hafta kamp ve balıkçılık ekipmanlarından termos çeşitlerinden, giyim ürünlerine kadar pek çok çeşit ürün indirimde bulunuyor. ŞOK'ta 10 Ekim 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak kampanyadaki aktüel ürünler raflarda yerini aldı. İşte satışa çıkacak ürünlerin tam listesi...
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 10 EKİM 2026
Stanley The Legendary Classic Termos 1,4 L 2.750 TL
Olta Seti 899 TL
Lüks Kamp Sandalyesi 1.490 TL
Kamp Taburesi 100 TL
Olta Sehbası 450 TL
Kamp Sandalyesi 299 TL
Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL
Torima Survival Kit Kamp Seti 799 TL
Nivea El ve Vücut Bakım Kremi Pürüzsüzleştirici / Cocoa Butter 400 ml 179 TL
Bioblas Şampuan Çeşitleri 1000 ml 249 TL
Kotex Natural Hijyenik Ped 28'li 139 TL
Omo Sık Yıkananlar Toz Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 3 kg 149 TL
Luppo Sandviç Kek 12'li 276 g 79 TL
Silikon Sahte Karides 10 cm 14 g 100 TL
Silikon Sahte Kurbağa 6 cm 11 g 75 TL
Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu 10 cm 100 TL
Silikon Sahte Yem 10'lu 75 TL