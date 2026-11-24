ŞOK aktüel ürünler 25 Kasım-1 Aralık 2026: Çelik tencereler indirimde! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yeni indirimlerini duyurdu. 25 Kasım Çarşamba gününden başlayan ŞOK market indirimi 1 Aralık' a kadar sürecek. Çelik tencerelerden, cam çaycıya, televizyondan, buzdolabına varıncaya kadar yüzlerce çeşit üründe indirim var. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamına erişmeye çalışıyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler 25 Kasım-1 Aralık 2026 indirim listesi
ŞOK market, 25 Kasım-1 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Elektronikten beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, gıdadan kişisel bakım ve temizlik ürünlerine kadar pek çok kategoride ürünün yer aldığı yeni katalog, alışveriş yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. İşte, ŞOK aktüel kataloğunun tamamı
Gold Fotoğraf Çerçevesi: 225 TL
Gold Kulplu Tepsi: 225 TL
Gold Çelik Servis Gereçleri: 225 TL
Gold Metal Tepsi: 75 TL
Gold Metal Ayaklı Sunumluk: 125 TL
Gold Yumurta Standlı Tatlı Kaşık Çatal Seti: 399 TL
Paşabahçe Motto Kase Seti (6'lı): 250 TL
Çift Kulplu Döküm Izgara Tava (26 cm): 1.250 TL
Oto Cam Suyu -21°C: 149 TL
Radyatör Antifrizi -36°C: 249 TL
Win Sulu Kum Saati: 325 TL
Metal 3 Kapaklı Ayakkabılık: 2.250 TL
Çok Amaçlı Dolap (8 Raflı, 2 Kapaklı): 3.500 TL
Minderli Dışarı Katlanır Ayakkabılık: 799 TL
Beş Raflı Kitaplık: 1.750 TL
Çalışma Koltuğu: 2.750 TL
Bölmeli Çalışma Masası: 1.990 TL
Bergama Tulum Peyniri 400 g: 269,90 TL (%15 indirim)
Proteinli Ricotta Peyniri 150 g: 69,90 TL (%21 indirim)
İçim Fit Protein Laktozsuz Kakaolu Süt 400 ml: 59,90 TL (%19 indirim)
Pınar Protein Kakaolu Laktozsuz Süt 500 ml: 74,90 TL (%19 indirim)
Sek %0,2 Yağlı Laktozsuz Proteinli Süt 1 L: 89 TL (%17 indirim)
Bahs Collagen Peptides 200 g: 499 TL (%28 indirim)
Bahs Creatine Monohydrate 180 g: 299 TL (%25 indirim)
Bahs Pre Workout 300 g: 399 TL (%33 indirim)
Skytech 50 inç QLED 4K Android TV – 16.999 TL
Skytech 65 inç QLED 4K Android TV – 26.999 TL
Onvo 55 inç 4K UHD Google QLED TV – 20.999 TL
Kiwi Cam Çaycı KTM-2914 – 1.799 TL
Kiwi Standlı Blender KSB-2240 – 1.399 TL
Kiwi Buharlı Temizleyici KSC-4224 – 4.499 TL
Torima Fanlı Isıtıcı HT-105 – 799 TL
Torima Hava Nemlendirici CL285 – 299 TL
A60-E27 LED Ampul 9W – 199 TL
Kodak CR2032 3V Lityum Pil – 75 TL
Kodak AA Xtralife Alkalin İnce Pil – 75 TL
Zwilling 651200050 Pro 5'li Çelik Tencere Seti
16.999 TL
Zwilling 666700000 Focus 9 Parça Çelik Tencere Seti
9.999 TL
Zwilling 062200020 Essence 5'li Çelik Tencere Seti
14.999 TL
Zwilling 650600020 Quadro 5'li Çelik Tencere Seti
14.999 TL
Metal 3 Kapaklı Ayakkabılık: 2.250 TL
Çok Amaçlı Dolap (8 raflı, 2 kapaklı): 3.500 TL
Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık: 799 TL
Beş Raflı Kitaplık: 1.750 TL
Çalışma Koltuğu: 2.750 TL
Bölmeli Çalışma Masası: 1.990 TL
Simfer SK-6705 Airfry Sıcak Hava Fritözü: 3.349 TL
Yui K16 Kablolu Dikey Elektrikli Süpürge: 2.749 TL
Arzum AR2001 Tostçu Delux Tost Makinesi: 4.649 TL
Arzum AR0021 Listo Buharlı Ütü: 1.749 TL
Tarima CM820 Dijital Fotoğraf Makinesi: 1.469 TL
Tarima ABM600 Akıllı Bebek Telsizi ve Güvenlik Kamerası: 3.099 TL
Tarima TRM-1015 Hızlı Şarj Powerbank: 649 TL