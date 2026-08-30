30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

30 Ağustos 2026 Milli Piyango Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 150 milyon TL olarak belirlendi. Çekilişte ayrıca 15 milyon TL'lik bir ikramiye de bulunuyor. 5 adet 1 milyon 250 bin TL, 11 adet 224 bin TL ve 20 adet 72 bin TL ikramiye dağıtılıyor.

Çekilişte 100 adet 36 bin TL, 1.000 adet 20 bin TL, 6.000 adet 6 bin TL ve 20.000 adet 2 bin 400 TL ikramiye veriliyor. Ayrıca 140 bin adet 1.200 TL ve 400 bin adet 600 TL ikramiye bulunuyor.