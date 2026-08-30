30 Ağustos 2026 Milli Piyango özel çekilişi sonuçları açıklandı! 30 Ağustos amorti ve büyük ikramiye Milli Piyango sonucu sorgulama
Milli Piyango Özel 30 Ağustos Çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel düzenlediği çekilişte büyük ikramiye heyecanı yaşandı. Çekilişte 150 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 15 milyon TL ve farklı tutarlarda çok sayıda ikramiye dağıtıldı. Talihli numaralar çekilişin ardından Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Bilet sahipleri tam, yarım ve çeyrek biletlerine isabet eden ikramiyeleri Milli Piyango sonuç listesi üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, 30 Ağustos Milli Piyango sonuçları açıklandı mı, amorti ve büyük ikramiye numarası ne oldu? İşte, 30 Ağustos 2026 Milli Piyango Özel Çekilişi sonuçları, amorti numaraları ve sıralı tam liste...
30 Ağustos Milli Piyango Özel Çekilişi sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından talihli bilet sahiplerinin gündeminde yer aldı. Bu yılki özel çekilişte büyük ikramiye 150 milyon TL olarak belirlenirken toplam ikramiye tutarı 699 milyon 4 bin TL oldu. Çekilişte 567 bin 193 adet ikramiye dağıtıldı. Bilet sahipleri kazanan numaraları ve amorti sonuçlarını kontrol ederek biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebiliyor. Peki, 30 Ağustos Milli Piyango özel çekilişi sonuçları açıklandı mı, amorti ve büyük ikramiye numarası ne oldu? İşte, 30 Ağustos Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran numaralar...
30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!
30 Ağustos 2026 Milli Piyango Özel Çekilişi tamamlandı ve çekilişte ikramiye kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye, amorti ve diğer ikramiye tutarlarına ilişkin sonuçlar çekilişin ardından yayımlandı.
150 milyon TL büyük ikramiye kazanan numara
0 - 7 - 1 - 2 - 2 - 9 - 7
15 milyon TL ikramiye kazanan numara:
1969195
Amorti numaraları:
3 - 8
30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE
30 Ağustos Milli Piyango Özel Çekilişi'nde 1 milyon 250 bin TL, 224 bin TL, 72 bin TL, 36 bin TL, 20 bin TL, 6 bin TL, 2 bin 400 TL, 1.200 TL ve 600 TL tutarında da ikramiyeler dağıtıldı.
1.250.000 TL kazanan numaralar:
1248251 0208862 1837503 0828924 1791221
224.000 TL kazanan numaralar:
1995759 1349000 0386332 1783958 0433968 0355390 0318157 0565016 0214499 1923706 0929346
72.000 TL kazanan numaralar:
0637579 0035841 0178161 0648658 0578143 1992435 1323514 0135657 0310283 1848333 1578657 0208876 0109149 1739909 0280175 1052702 0111638 1279238 0450632 0699491
36.000 TL kazanan numaralar:
613389 283580 582347 503577 273906 751532 804279 889720 514631 328176 643310 550974 713787 163655 721269 156611 395798 125862 036406 730452 542790 776947 333759 204487 617675 584194 740364 720686 481441 670135 086529 743251 595142 900203 521244 172869 813241 402446 253944 715409 909519 362964 124180 153438 940570 842040 614532 435957 757212 738689
20.000 TL kazanan numaralar:
83499 04730 87439 87767 66175 49094 58551 54145 08378 61375 12796 96004 05546 84615 51753 10835 46761 80485 04387 59037 48211 31767 28810 08199 05167 36425 17761 26694 69500 86416 43734 39105 79067 04312 65422 82435 75775 44447 77429 29126 34540 86954 00190 60617 14876 02988 69032 43532 76338 77418
6.000 TL kazanan numaralar:
4263 5851 1989 0371 0213 3437 9343 0924 3100 6892 5559 8655 0305 7680 8233 6745 8903 7382 5524 2368 4215 9369 6280 3670 4658 6401 2619 8676 9777 2256
2.400 TL kazanan numaralar:
381 032 133 770 565 603 356 667 034 476
1.200 TL kazanan numaralar:
15 81 78 56 91 20 99
TESELLİ kazanan numaralar:
1712297 0012297 0112297 0212297 0312297 0412297 0512297 0612297 0812297 0912297 0702297 0722297 0732297 0742297 0752297 0762297 0772297 0782297 0792297 0710297 0711297 0713297 0714297 0715297 0716297 0717297 0718297 0719297 0712097 0712197 0712397 0712497 0712597 0712697 0712797 0712897 0712997 0712207 0712217 0712227 0712237 0712247 0712257 0712267 0712277 0712287 0712290 0712291 0712292 0712293 0712294 0712295 0712296 0712298 0712299
30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
30 Ağustos 2026 Milli Piyango Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 150 milyon TL olarak belirlendi. Çekilişte ayrıca 15 milyon TL'lik bir ikramiye de bulunuyor. 5 adet 1 milyon 250 bin TL, 11 adet 224 bin TL ve 20 adet 72 bin TL ikramiye dağıtılıyor.
Çekilişte 100 adet 36 bin TL, 1.000 adet 20 bin TL, 6.000 adet 6 bin TL ve 20.000 adet 2 bin 400 TL ikramiye veriliyor. Ayrıca 140 bin adet 1.200 TL ve 400 bin adet 600 TL ikramiye bulunuyor.
30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
30 Ağustos Özel Çekilişi için tam bilet 600 TL, yarım bilet 300 TL, çeyrek bilet ise 150 TL olarak satışa sunuldu.
Milli Piyango biletleri gezici bayilerden, sabit bayilerden ve online platform üzerinden satın alınabiliyor. Bilet türüne göre kazanılan ikramiye tutarı da değişiyor. Tam bilete çıkan ikramiyenin tamamı alınırken yarım bilete çıkan ikramiyenin yarısı, çeyrek bilete çıkan ikramiyenin ise dörtte biri kazanılıyor.
30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TABLOSU
30 Ağustos 2026 Milli Piyango Özel Çekilişi'nde toplam 567.193 adet ikramiye dağıtılıyor. Toplam ikramiye tutarı ise 699.004.000 TL olarak açıklandı.
İkramiye adedi İkramiye miktarı Toplam tutar
1 150.000.000 TL 150.000.000 TL
1 15.000.000 TL 15.000.000 TL
5 1.250.000 TL 6.250.000 TL
11 224.000 TL 2.464.000 TL
20 72.000 TL 1.440.000 TL
100 36.000 TL 3.600.000 TL
1.000 20.000 TL 20.000.000 TL
6.000 6.000 TL 36.000.000 TL
20.000 2.400 TL 48.000.000 TL
140.000 1.200 TL 168.000.000 TL
400.000 600 TL 240.000.000 TL
55 teselli ikramiyesi 150.000 TL 8.250.000 TL
Toplam ikramiye adedi: 567.193
Toplam ikramiye tutarı: 699.004.000 TL
30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
30 Ağustos Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek isteyen bilet sahipleri, ellerindeki bilet numarasını sonuç sorgulama ekranından kontrol edebilir. Büyük ikramiye, amorti ve diğer ikramiyelerin yanı sıra teselli ikramiyesi kazanan numaralar da sonuç listesinde yer alıyor.
Bilet sahipleri tam, yarım veya çeyrek biletlerinin numarasını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilir.