ASENA ÖZÇETİN HAYATINI KAYBETTİ! Ünlü rock vokalisti Asena Özçetin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte kariyeri ve şarkıları
Türk rock ve metal müzik dünyasının tanınan isimlerinden Asena Özçetin'den acı haber geldi. Uzun yıllardır farklı müzik gruplarında solistlik yapan Asena Özçetin hayatını kaybetti. Özçetin'in vefatı, müzik dünyasında üzüntüyle karşılandı. Acı haberin ardından sanatçının hayatı, müzik kariyeri ve ölümüne ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Asena Özçetin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hasta mıydı? İşte Asena Özçetin'in hayatı, albümleri ve şarkıları...
Türk rock ve metal müzik dünyasında 30 yılı aşkın süredir yer alan Asena Özçetin'den acı haber geldi. Karakedi, Cats ve Dragonborn gibi gruplarda solistlik yapan sanatçı hayatını kaybetti. Özçetin'in vefat haberinin ardından sevenleri ve müzisyen dostları taziye mesajları paylaştı. 1990'lı yılların başında başladığı müzik yolculuğunda farklı gruplarda sahne alan Özçetin, solo çalışmalarıyla da dinleyicilerin karşısına çıktı. Peki, Asena Özçetin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hasta mıydı? İşte Asena Özçetin'in hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…
ASENA ÖZÇETİN HAYATINI KAYBETTİ!
Türk rock ve metal müzik sahnesinin tanınan vokalistlerinden Asena Özçetin'den acı haber geldi. Özçetin, 53 yaşında hayatını kaybetti.
ASENA ÖZÇETİN NEDEN ÖLDÜ?
Rock ve metal müzik sanatçısı Asena Özçetin'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Sanatçının vefat haberi, uzun yıllardır solistliğini yaptığı Karakedi grubu tarafından duyuruldu.
Acı haberin ardından müzik dünyasından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Özçetin'in meslektaşı Ogün Sanlısoy da yaptığı paylaşımla sanatçıya veda etti.
Trafik kazasının nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama ise henüz yapılmadı.
ASENA ÖZÇETİN KİMDİR? İŞTE HAYATI VE KARİYERİ
Asena Özçetin, 14 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı bir ailenin tek çocuğu olan Özçetin, annesinin de etkisiyle küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. İlk ve ortaokul yıllarında farklı müzik türlerini dinleyerek kendini geliştiren sanatçı, zamanla rock ve metal müziğe yöneldi.
Müzik kariyerine 1990'lı yılların başında Ankara'da adım atan Özçetin, 30 yılı aşkın süre boyunca çeşitli gruplarda ve müzik projelerinde solist olarak görev yaptı.
ASENA ÖZÇETİN HANGİ GRUPLARDA YER ALDI?
Asena Özçetin, 1991 yılında Ankara'da Çizgi Ötesi grubunu kurarak profesyonel müzik yolculuğunda önemli bir adım attı. Daha sonra Hard Lines adını alan grup, 1996 yılına kadar Ankara'nın çeşitli müzik mekanlarında sahne aldı. Özçetin, ilerleyen yıllarda Vertigo ve DNA gibi gruplarla da çalışmalar yürüttü.
1999 yılında Bora Egemen ile birlikte HarleQueen grubunu kuran sanatçı, daha sonra Karakedi adıyla devam eden topluluğun solistliğini üstlendi. Karakedi ile Barışarock ve Rockİstanbul gibi festivallerde sahne aldı. Ayrıca Cats ve Ankara merkezli epik metal grubu Dragonborn'da vokalist olarak görev yaptı. Şef Musa Göçmen yönetimindeki Senforock projesinde ise senfoni orkestrası eşliğinde rock ve metal eserleri seslendirdi.
ASENA ÖZÇETİN'İN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI
Asena Özçetin, farklı müzik gruplarındaki çalışmalarının yanı sıra solo kariyerine de ağırlık verdi. Sanatçı, 2009 yılında "Uçurumlar Arasında" adlı ilk solo albümünü yayımladı. Kendi bestelerine de yer verdiği albüm, Özçetin'in müzikal çalışmalarında önemli bir yere sahip oldu.
Sanatçının bilinen şarkıları arasında şunlar bulunuyor:
Uçurumlar Arasında
Yeter ki Susma
Bana Kalan
Kadınlar Bayramı
Kanatlar
Kimse Bilmez
Yoktur Eşin
Son Sözüm
Rock ve metal müzik dünyasında uzun yıllar sahne alan Asena Özçetin, Karakedi grubuyla gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra solo albümü ve farklı müzik projeleriyle de dinleyicilerin hafızasında yer edindi.