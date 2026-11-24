ASENA ÖZÇETİN KİMDİR? İŞTE HAYATI VE KARİYERİ

Asena Özçetin, 14 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı bir ailenin tek çocuğu olan Özçetin, annesinin de etkisiyle küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. İlk ve ortaokul yıllarında farklı müzik türlerini dinleyerek kendini geliştiren sanatçı, zamanla rock ve metal müziğe yöneldi.

Müzik kariyerine 1990'lı yılların başında Ankara'da adım atan Özçetin, 30 yılı aşkın süre boyunca çeşitli gruplarda ve müzik projelerinde solist olarak görev yaptı.

ASENA ÖZÇETİN HANGİ GRUPLARDA YER ALDI?

Asena Özçetin, 1991 yılında Ankara'da Çizgi Ötesi grubunu kurarak profesyonel müzik yolculuğunda önemli bir adım attı. Daha sonra Hard Lines adını alan grup, 1996 yılına kadar Ankara'nın çeşitli müzik mekanlarında sahne aldı. Özçetin, ilerleyen yıllarda Vertigo ve DNA gibi gruplarla da çalışmalar yürüttü.

1999 yılında Bora Egemen ile birlikte HarleQueen grubunu kuran sanatçı, daha sonra Karakedi adıyla devam eden topluluğun solistliğini üstlendi. Karakedi ile Barışarock ve Rockİstanbul gibi festivallerde sahne aldı. Ayrıca Cats ve Ankara merkezli epik metal grubu Dragonborn'da vokalist olarak görev yaptı. Şef Musa Göçmen yönetimindeki Senforock projesinde ise senfoni orkestrası eşliğinde rock ve metal eserleri seslendirdi.