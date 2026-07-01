Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 1 Temmuz Çarşamba! Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
1 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı da binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çekilişin ardından Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Talihliler biletlerini kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Peki, 1 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kime çıktı, sonuçlar nasıl sorgulanır? İşte 1 Temmuz 2026 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
Çılgın Sayısal Loto'nun 1 Temmuz 2026 tarihli çekilişi noter huzurunda canlı yayında tamamlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online üzerinden yayımlandı. Vatandaşlar sonuç sorgulama ekranına girerek kuponlarını kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği de en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 1 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar…
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
1 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.
Milli Piyango Online tarafından canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı resmi sonuç ekranında yayımlandı. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığına ilişkin bilgiler de sonuç ekranında yer aldı.
SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kupon üzerindeki numaralar ile çekilişte çıkan numaraların karşılaştırılması sonucunda ikramiye durumu öğrenilebiliyor.
Sorgulama ekranında ayrıca ikramiye kategorileri ve dağıtılan ödüllere ilişkin bilgiler de yer alıyor.
1 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALARI
1 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde açıklanan kazandıran numaralar şu şekilde:
3 - 63 - 72 - 76 - 78 - 86
JOKER 77 + SÜPERSTAR 80
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.