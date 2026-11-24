Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 24 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli son depremler
Son depremler 24 Kasım 2026 Salı günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem listelerinde Konya, Kütahya ve Manisa başta olmak üzere farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntılar yer aldı. Peki, az önce deprem mi oldu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem meydana geldi mi? İşte il il AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaydedilen küçük ölçekli sarsıntılar, deprem hareketliliğini yeniden gündeme getirdi. 24 Kasım Salı günü AFAD kayıtlarında Konya'nın Ilgın ilçesinde saat 01.48'de 2,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.19'da meydana gelen 1,9 büyüklüğündeki sarsıntı da günün dikkat çeken kayıtları arasında yer aldı. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, 24 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD tarafından paylaşılan 24 Kasım 2026 tarihli kayıtlarda Konya, Kütahya, Manisa, İzmir, Malatya ve Elazığ çevresinde sarsıntılar görüldü.
24 Kasım gecesi ve sabahın ilk saatlerinde kaydedilen depremlerden bazıları şöyle:
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'ın erişilebilen 24 Kasım tarihli deprem kayıtlarında İstanbul merkezli yeni bir sarsıntı bilgisi yer almıyor. Marmara Denizi ve çevresindeki sismik hareketlilik de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. 23 Kasım gecesi saat 23.37'de Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde 2,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ANKARA VE İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'ın 24 Kasım tarihli kayıtlarında İzmir'in Dikili ilçesinde saat 01.30'da 1,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği görüldü.
AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 24 KASIM 2026
Türkiye'de meydana gelen son depremlerin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listeler üzerinden öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar bulundukları ilde veya yakın çevrelerinde deprem meydana gelip gelmediğini bu sorgulama ekranlarından kontrol edebiliyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.