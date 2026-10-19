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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı 19 Ekim Pazartesi! On Numara sonucu sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı 19 Ekim Pazartesi! On Numara sonucu sorgulama ekranı

        On Numara çekiliş sonuçları, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Milli Piyango Online üzerinden takip edilen çekilişte kazandıran 22 numara ve ikramiye dağılımı merak ediliyor. On Numara oynayanlar, kazanan numaraların yanı sıra farklı ikramiye kategorilerindeki sonuçları da öğrenmek istiyor. 19 Ekim On Numara çekiliş sonucu için Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranını yakından takip ediliyor. Peki, 19 Ekim 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte On Numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 20:09 Güncelleme:
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        1

        Haftanın merakla beklenen şans oyunlarından On Numara çekilişi için sonuç araştırmaları hız kazandı. Çekilişte 1 ile 80 arasından belirlenen 22 numara, kupon sahiplerinin ikramiye kazanıp kazanmadığını belirliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından talihliler, kuponlarını resmi platform üzerinden kontrol edebiliyor. Büyük ikramiyenin kaç kişiye çıktığı ve kazanan kategorilerdeki ikramiye tutarları da sonuç ekranında yer alıyor. Peki, 19 Ekim Pazartesi On Numara çekilişinde hangi numaralar çıktı ve sonuçlar nereden sorgulanır? İşte 19 Ekim 2026 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        2

        19 EKİM 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        19 Ekim 2026 Pazartesi tarihli On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı.

        19 Ekim On Numara kazanan numaraları:

        1 - 2 - 6 - 12 - 14 - 16 - 22 - 28 - 29 - 34 - 38

        48 - 51 - 53 - 56 - 62 - 64 - 65 - 70 - 74 - 77 - 79

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        ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

        Bilet numarası veya kupon bilgileri girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kolayca öğrenilebiliyor.

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        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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