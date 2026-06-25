Süper Loto sonuçları açıklandı 25 Haziran 2026! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları, 25 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde büyük ikramiye için şansını deneyen binlerce kişi sonuçları araştırmaya başladı. Süper Loto çekilişi canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun resmi platformları üzerinden erişime açıldı. Peki 25 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte 25 Haziran 2026 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
Süper Loto'da heyecan haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Büyük ikramiye hayali kuranlar çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçları kontrol etmeye başladı. Çekilişte belirlenen numaralarla kuponlarını karşılaştıran oyuncular, ikramiye durumlarını öğrenmeye çalışıyor. Sonuçlar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden kısa süre içerisinde erişime açıldı. Peki Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarına dair merak edilenler...
SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 HAZİRAN 2026
25 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango Online tarafından açıklandı. Çekiliş sonrasında kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı resmi sistem üzerinden yayımlandı.
25 Haziran 2026 Perşembe Süper Loto sonuçları:
5 - 11 - 31 - 46 - 51 - 56
Süper Loto'da büyük ikramiye (20.770.418,23 ₺) bir sonraki çekilişe devretti.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Oyuncular kuponlarında yer alan numaraları sistemde kontrol ederek sonuçlarına ulaşabiliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.