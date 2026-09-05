SON DEPREMLER KANDİLLİ VE AFAD 5 EYLÜL || Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?

Son depremler 5 Eylül AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak saat 21.51'de merkez üssü Antalya Kumluca açıkları olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 5 Eylül tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...