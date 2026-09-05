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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER KANDİLLİ VE AFAD 5 EYLÜL || Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?

        SON DEPREMLER KANDİLLİ VE AFAD 5 EYLÜL || Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?

        Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile birlikte başta belirtilen sorunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak dün akşam saat 21.51'de merkez üssü Antalya Kumluca açıkları olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 08:39 Güncelleme:
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        Son depremler 5 Eylül AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak saat 21.51'de merkez üssü Antalya Kumluca açıkları olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 5 Eylül tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        ..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
        .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
        ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
        Büyüklük
        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.08.22 07:34:24 39.1738 28.0820 15.9 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.22 07:20:24 38.7687 27.1393 12.3 -.- 1.8 -.- DUZLEN-(MANISA) İlksel
        2026.08.22 06:43:11 38.2713 37.7420 9.5 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2026.08.22 06:26:55 38.2852 38.8585 11.3 -.- 1.4 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2026.08.22 06:16:37 38.0918 36.5615 5.0 -.- 3.0 3.0 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.22 06:09:22 38.3342 38.7428 11.4 -.- 1.8 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
        2026.08.22 06:05:48 38.3827 38.3035 12.3 -.- 1.1 -.- HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA) İlksel
        2026.08.22 05:10:10 37.9618 37.6890 9.0 -.- 1.4 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2026.08.22 04:23:05 38.0955 37.1872 8.5 -.- 1.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.22 03:54:56 39.4527 29.0670 13.4 -.- 1.2 -.- AVCILAR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.22 03:33:45 38.4365 38.0297 17.4 -.- 0.9 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2026.08.22 03:30:52 38.0920 37.2270 7.7 -.- 1.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.22 03:19:36 34.3913 26.1198 16.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
        2026.08.22 03:14:55 37.3135 35.3280 10.1 -.- 0.9 -.- NUHLU-KARAISALI (ADANA) İlksel
        2026.08.22 02:51:58 39.7568 26.6178 14.7 -.- 1.9 -.- GUVEMCIK-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
        2026.08.22 01:26:09 40.7755 29.1205 11.2 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.22 01:01:12 39.4653 28.0260 8.6 -.- 1.1 -.- MECIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.22 00:55:50 40.1552 42.5668 13.6 -.- 1.7 -.- UZUNGAZI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
        2026.08.22 00:40:05 38.4780 39.2163 5.0 -.- 1.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
        2026.08.22 00:28:20 38.0978 37.2098 5.3 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.22 00:26:12 39.4328 39.9570 8.4 -.- 1.7 -.- KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
        2026.08.22 00:13:46 38.2443 38.4792 14.3 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
        2026.08.22 00:04:55 39.2245 28.1435 12.5 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.21 23:53:03 39.3087 25.7363 14.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.08.21 23:39:42 36.4637 27.9050 3.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.08.21 23:33:07 39.3942 40.4913 5.0 -.- 1.3 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel
        2026.08.21 23:23:58 39.6127 38.6893 5.0 -.- 2.5 -.- GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
        2026.08.21 23:06:11 37.9842 38.2165 23.3 -.- 1.2 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel

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