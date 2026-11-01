Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 1 KASIM 2026: Osmaniye deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 1 KASIM 2026: Osmaniye deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 1 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 00:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Osmaniye deprem ile sallandı. İşte, 1 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        OSMANİYE’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12.52’de Osmaniye Sumbas merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.8 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.99 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        AFAD VERİLERİ İLE OSMANİYE DEPREM BİLGİLERİ

        Büyüklük:3.8 (Ml)

        Yer:Sumbas (Osmaniye)

        Tarih:2026-10-31

        Saat:12:52:38 TSİ

        Enlem:37.727 N

        Boylam:36.11567 E

        Derinlik:6.99 km

        4

        31 EKİM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin detaylar şöyle;

        2026-10-31 16:15:51 39.66233 23.758 8.83 ML 3.7 Ege Denizi

        2026-10-31 15:51:04 37.029 42.4585 7.02 ML 3.8 Simele, Duhok (Irak) - [11.34 km] Silopi (Şırnak)

        2026-10-31 12:52:38 37.727 36.11567 6.99 ML 3.8 Sumbas (Osmaniye)

        2026-10-31 07:21:19 36.21267 27.72617 7.0 ML 3.0 Ege Denizi - [55.99 km] Datça (Muğla)

        2026-10-31 04:01:50 39.64817 24.00283 7.0 MW 4.2 Ege Denizi

        2026-10-31 01:56:45 39.6165 23.85267 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2026-10-31 01:06:48 38.11017 38.57333 9.53 ML 3.1 Sincik (Adıyaman)

        2026-10-31 00:43:02 39.62483 23.99717 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        8
        ÖNERİLEN VİDEO

        Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 29 Ekim 2026

        Türk Devletleri Liderleri Ankara'da buluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları ve gündemdeki gelişmeler ekranlarınızda. Ankara'daki kritik zirvenin yansımaları, İsrail'deki seçim süreci ve Kapadokya'da yaşanan üzücü peribacası kazası detaylıca ele alınıyor. Gelişmeleri yakından takip e...
        #son depremler listesi
        #son dakika
        #Deprem
        #Osmaniye
        #AFAD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!