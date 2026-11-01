ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 1 KASIM 2026: Osmaniye deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 1 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Osmaniye deprem ile sallandı. İşte, 1 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
OSMANİYE’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12.52’de Osmaniye Sumbas merkezli bir deprem meydana geldi.
3.8 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.99 kilometre derinlikte kaydedildi.
AFAD VERİLERİ İLE OSMANİYE DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Sumbas (Osmaniye)
Tarih:2026-10-31
Saat:12:52:38 TSİ
Enlem:37.727 N
Boylam:36.11567 E
Derinlik:6.99 km
31 EKİM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin detaylar şöyle;
2026-10-31 16:15:51 39.66233 23.758 8.83 ML 3.7 Ege Denizi
2026-10-31 15:51:04 37.029 42.4585 7.02 ML 3.8 Simele, Duhok (Irak) - [11.34 km] Silopi (Şırnak)
2026-10-31 12:52:38 37.727 36.11567 6.99 ML 3.8 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-31 07:21:19 36.21267 27.72617 7.0 ML 3.0 Ege Denizi - [55.99 km] Datça (Muğla)
2026-10-31 04:01:50 39.64817 24.00283 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2026-10-31 01:56:45 39.6165 23.85267 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2026-10-31 01:06:48 38.11017 38.57333 9.53 ML 3.1 Sincik (Adıyaman)
2026-10-31 00:43:02 39.62483 23.99717 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.