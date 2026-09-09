Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi heyecanı Portekiz deplasmanında başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının ilk haftasında Sporting Lizbon ile José Alvalade Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray taraftarları, zorlu karşılaşma öncesinde özellikle maçın saatini ve yayıncı kuruluşu araştırıyor. Peki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı canlı izle bilgisi...