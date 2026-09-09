Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonundaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım, yeni Şampiyonlar Ligi formatında ilk sınavını deplasmanda verirken futbolseverler de maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Karşılaşma öncesinde Sporting Lizbon - Galatasaray maçı karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sporting Lizbon - Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayın kanalı...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi heyecanı Portekiz deplasmanında başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının ilk haftasında Sporting Lizbon ile José Alvalade Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray taraftarları, zorlu karşılaşma öncesinde özellikle maçın saatini ve yayıncı kuruluşu araştırıyor. Peki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı canlı izle bilgisi...
SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sporting Lizbon - Galatasaray maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Sporting Lizbon - Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, Sporting Lizbon - Galatasaray karşılaşmasını TRT 1 üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma 9 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçına ilişkin canlı yayın bilgileri, maç öncesinde de futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.
GALATASARAY’IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Galatasaray'ın Devler Ligi’nin lig aşamasında oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri şu şekilde:
1. HAFTA
9 Eylül 2026 Çarşamba
22.00 | Sporting CP - Galatasaray
2. HAFTA
13 Ekim 2026 Salı
22.00 | Galatasaray - Barcelona Feyenoord
3. HAFTA
21 Ekim 2026 Çarşamba
19.45 | Lille - Galatasaray
4. HAFTA
3 Kasım 2026 Salı
20.45 | Galatasaray - Stuttgart
5. HAFTA
24 Kasım 2026 Salı
20.45 | Galatasaray - Aston Villa
6. HAFTA
8 Aralık 2026 Salı
23.00 | AEK - Galatasaray
7. HAFTA
19 Ocak 2027 Salı
20.45 | Galatasaray - Feyenoord
8. HAFTA
27 Ocak 2027 Çarşamba
23.00 | PSG - Galatasaray