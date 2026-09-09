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        Haberler Bilgi Spor Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonundaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım, yeni Şampiyonlar Ligi formatında ilk sınavını deplasmanda verirken futbolseverler de maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Karşılaşma öncesinde Sporting Lizbon - Galatasaray maçı karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sporting Lizbon - Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 00:44 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi heyecanı Portekiz deplasmanında başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının ilk haftasında Sporting Lizbon ile José Alvalade Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray taraftarları, zorlu karşılaşma öncesinde özellikle maçın saatini ve yayıncı kuruluşu araştırıyor. Peki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı canlı izle bilgisi...

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        SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Sporting Lizbon - Galatasaray maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

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        SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Sporting Lizbon - Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

        Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, Sporting Lizbon - Galatasaray karşılaşmasını TRT 1 üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma 9 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçına ilişkin canlı yayın bilgileri, maç öncesinde de futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

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        GALATASARAY’IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        Galatasaray'ın Devler Ligi’nin lig aşamasında oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri şu şekilde:

        1. HAFTA

        9 Eylül 2026 Çarşamba

        22.00 | Sporting CP - Galatasaray

        2. HAFTA

        13 Ekim 2026 Salı

        22.00 | Galatasaray - Barcelona Feyenoord

        3. HAFTA

        21 Ekim 2026 Çarşamba

        19.45 | Lille - Galatasaray

        4. HAFTA

        3 Kasım 2026 Salı

        20.45 | Galatasaray - Stuttgart

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        5. HAFTA

        24 Kasım 2026 Salı

        20.45 | Galatasaray - Aston Villa

        6. HAFTA

        8 Aralık 2026 Salı

        23.00 | AEK - Galatasaray

        7. HAFTA

        19 Ocak 2027 Salı

        20.45 | Galatasaray - Feyenoord

        8. HAFTA

        27 Ocak 2027 Çarşamba

        23.00 | PSG - Galatasaray

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        #Sporting Lizbon - Galatasaray maçı
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