Spotify Wrapped özeti ne zaman çıkacak? 2026 Spotify yıllık özeti yayınlandı mı, ayın kaçında yayınlanacak?

SPOTIFY 2026 ÖZETİNE NEREDEN VE NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped 2026 yayınlandığında kullanıcılar, yıllık müzik özetlerine Spotify uygulaması üzerinden ulaşabilecek. Özet ekranını bulamayanlar, uygulamanın "Ara" bölümüne "2026" yazarak ilgili içeriğe erişebilecek. Bilgisayardan Spotify kullananlar ise "Gözat" sekmesi üzerinden 2026 özetini görüntüleyebilecek.

Spotify Wrapped, kullanıcıların yıl boyunca en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları, albümleri ve podcast'leri bir araya getiriyor. Toplam dinleme süresi, favori müzik türleri ve öne çıkan sanatçılar gibi kişisel istatistikler de bu bölümde yer alıyor. Öte yandan Spotify'ın dinleme verilerini 31 Ekim'de toplamayı bıraktığı düşünülse de platform, Kasım ayının ortalarına kadar verileri değerlendirmeye devam ettiğini daha önce açıklamıştı.

Bu nedenle Kasım ayında dinlenen şarkıların da 2026 özetine yansıması mümkün görünüyor. Ayrıca sanatçıların dinleyicilerine özel teşekkür videolarını yüklemeleri için 14 Kasım'a kadar süre tanınması, Spotify Wrapped 2026 hazırlıklarının son aşamaya yaklaştığına işaret ediyor.