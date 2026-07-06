STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2026 | Steam yaz indirimleri başladı mı, ne zaman bitiyor?
Oyun tutkunlarının yıl boyunca heyecanla beklediği büyük kampanya dönemi, dijital oyun mağazalarında yeniden hareketliliği artırdı. Özellikle geniş oyun kütüphanelerini uygun fiyatlarla keşfetmek isteyen kullanıcılar için bu süreç, kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bir alışveriş maratonuna dönüşüyor. Her türden oyunun dikkat çekici indirimlerle sunulduğu bu dönem, hem yeni çıkan yapımları denemek hem de uzun süredir listede bekleyen oyunlara ulaşmak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor. Peki, Steam yaz indirimleri başladı mı, ne zaman bitiyor? Ayrıntılar haberimizde.
Oyun tutkunlarının yıl boyunca heyecanla beklediği büyük kampanya dönemi, dijital oyun mağazalarında yeniden hareketliliği artırdı. Özellikle geniş oyun kütüphanelerini uygun fiyatlarla keşfetmek isteyen kullanıcılar için bu süreç, kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bir alışveriş maratonuna dönüşüyor. Her türden oyunun dikkat çekici indirimlerle sunulduğu bu dönem, hem yeni çıkan yapımları denemek hem de uzun süredir listede bekleyen oyunlara ulaşmak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor. Peki, Steam yaz indirimleri başladı mı, ne zaman bitiyor? Ayrıntılar haberimizde.
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?
Valve’ın açıkladığı resmi takvim doğrultusunda Steam Yaz İndirimleri 2026, 25 Haziran Perşembe günü itibarıyla oyuncularla buluştu ve 9 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek. Yaklaşık iki haftalık bu kampanya süresince kullanıcılar, geniş oyun arşivinde yer alan binlerce yapımı dikkat çekici indirimlerle satın alma fırsatı yakalayacak. Hem yeni çıkan popüler oyunlar hem de klasikleşmiş yapımların öne çıktığı bu dönemde, oyuncular istek listelerini değerlendirme ve kütüphanelerini ekonomik şekilde genişletme imkânı buluyor. Kampanya boyunca belirli oyunlarda ek fırsatlar ve dönemsel öne çıkan indirimler de dikkat çekiyor.