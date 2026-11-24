SÜPER AY NEDİR, NORMAL DOLUNAYDAN FARKI NE?

Süper Ay, dolunay evresinin Ay'ın Dünya'ya yakın olduğu döneme denk gelmesiyle ortaya çıkıyor. Ay'ın yörüngesi elips şeklinde olduğu için Dünya'ya olan uzaklığı sürekli değişiyor. Dolunay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumlarından birinde gerçekleştiğinde normal dolunaylara göre daha büyük ve parlak görünebiliyor.

Süper Ay sırasında Ay'ın görünür çapı yaklaşık yüzde 7-14 daha büyük, parlaklığı ise yüzde 30'a kadar daha fazla olabiliyor. Ancak bu fark, gözlem koşullarına ve karşılaştırılan dolunayın özelliklerine göre değişebiliyor.