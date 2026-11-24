Süper Kunduz Dolunayı ne zaman, saat kaçta? 2026 Kasım Dolunayı Türkiye'den görülecek mi? En çok bu burçları etkileyecek!
Kasım 2026 dolunayı, 24 Kasım Salı günü Süper Kunduz Dolunayı adıyla gökyüzünde gerçekleşecek. Ay'ın Dünya'ya yakın konumda bulunacağı bu özel dolunay, yılın dikkat çeken gök olayları arasında yer alıyor. Türkiye'den de gözlemlenebilecek Süper Kunduz Dolunayı'nın saat kaçta yaşanacağı ve 12 burca etkileri araştırılıyor. Peki Kasım Dolunayı hangi burçları nasıl etkileyecek, aşk, para, kariyer ve ilişkiler alanında hangi gelişmeler gündeme gelecek? İşte, Süper Kunduz Dolunayı saati ve burçlara etkileri…
Kasım ayının dolunayı, Ay'ın Dünya'ya yakın konumda bulunduğu Süper Ay dönemine denk gelmesiyle dikkat çekiyor. Geleneksel olarak Kunduz Dolunayı (Beaver Moon) olarak adlandırılan bu gök olayı, Ay'ın normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve parlak görünmesiyle öne çıkıyor. 24 Kasım'da gerçekleşecek dolunayın gözlem saatleri kadar astrolojik etkileri de merak ediliyor. Peki, Süper Kunduz Dolunayı burçları nasıl etkileyecek ve Türkiye’den görülecek mi? İşte, Kasım Dolunayı burçlara etkileri…
SÜPER KUNDUZ DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 Kasım Dolunayı, 24 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 17.54'te tam dolunay evresine ulaşacak. Süper Ay olarak nitelendirilen bu gök olayı sırasında Ay, Dünya'ya yakın konumda bulunacak.
Ay'ın dolunay evresine ulaşmasıyla birlikte gökyüzünde aydınlık ve parlak görünümü dikkat çekecek. Gözlem yapmak isteyenler, gün batımının ardından gökyüzünün açık olduğu saatleri değerlendirebilecek.
KASIM DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Süper Kunduz Dolunayı Türkiye'den gözlemlenebilecek. 24 Kasım akşamı gün batımının ardından Ay'ın doğuşuyla birlikte dolunay manzarası izlenebilecek.
Gözlem yapmak isteyenlerin şehir ışıklarından uzak, görüş alanı açık noktaları tercih etmesi öneriliyor. Bulutluluk ve hava koşulları da dolunayın ne kadar net görülebileceğini belirleyecek.
KUNDUZ DOLUNAYI NEDİR, NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?
Kunduz Dolunayı, kasım ayında gerçekleşen dolunaya verilen geleneksel isim olarak biliniyor. Adı, Kuzey Amerika'daki mevsimsel geleneklerden geliyor. Kunduzların kış öncesinde yuvalarını hazırladığı ve kışlık yiyeceklerini depoladığı dönemle ilişkilendirilen kasım dolunayı, bu nedenle Beaver Moon olarak adlandırılıyor.
Dolunay isimleri, geçmişte mevsimlerin ve doğadaki değişimlerin takip edilmesinde kullanılan geleneksel takvimlerden geliyor.
SÜPER AY NEDİR, NORMAL DOLUNAYDAN FARKI NE?
Süper Ay, dolunay evresinin Ay'ın Dünya'ya yakın olduğu döneme denk gelmesiyle ortaya çıkıyor. Ay'ın yörüngesi elips şeklinde olduğu için Dünya'ya olan uzaklığı sürekli değişiyor. Dolunay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumlarından birinde gerçekleştiğinde normal dolunaylara göre daha büyük ve parlak görünebiliyor.
Süper Ay sırasında Ay'ın görünür çapı yaklaşık yüzde 7-14 daha büyük, parlaklığı ise yüzde 30'a kadar daha fazla olabiliyor. Ancak bu fark, gözlem koşullarına ve karşılaştırılan dolunayın özelliklerine göre değişebiliyor.
SÜPER KUNDUZ DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
24 Kasım 2026'da gerçekleşecek Süper Kunduz Dolunayı, astrolojide tamamlanma, farkındalık ve geçmiş meselelerle yüzleşme temalarıyla ilişkilendiriliyor. Dolunayın İkizler burcunda gerçekleşmesi; iletişim, ilişkiler, eğitim, seyahat ve karar alma süreçlerini gündeme taşıyor. Astrolojik yorumlara göre her burç bu dönemin etkilerini farklı alanlarda hissedebilir.
Koç: İletişim trafiğiniz hızlanabilir. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde yarım kalan konuşmaları tamamlamak ve önemli kararları gözden geçirmek isteyebilirsiniz.
Boğa: Maddi konular ön plana çıkabilir. Gelir, harcama ve bütçe planlamanızla ilgili yeni değerlendirmeler yapabilirsiniz.
İkizler: Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Kişisel hedefleriniz, ilişkileriniz ve geleceğe yönelik kararlarınız gündeminize gelebilir.
Yengeç: İç dünyanıza ve geçmişte kalan konulara yönelebilirsiniz. Dinlenmek, kendinize zaman ayırmak ve zihinsel olarak rahatlamak isteyebilirsiniz.
Aslan: Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz hareketlenebilir. Gelecek planlarınızla ilgili yeni fikirler geliştirebilirsiniz.
Başak: Kariyer ve iş hayatınızda önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Hedeflerinizi yeniden değerlendirebilir, sorumluluklarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz.
Terazi: Eğitim, seyahat ve yeni deneyimler ön plana çıkabilir. Hayata bakışınızı değiştirecek konular üzerine düşünebilirsiniz.
Akrep: Ortak maddi kaynaklar, borçlar ve finansal sorumluluklar gündeminize gelebilir. Bütçenizi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz.
Yay: İkili ilişkiler ve ortaklıklar açısından hareketli bir dönem olabilir. İlişkilerinizde beklentilerinizi ve karşılıklı iletişimi değerlendirebilirsiniz.
Oğlak: Günlük yaşam, çalışma düzeni ve sağlık alışkanlıklarınız ön plana çıkabilir. Ertelediğiniz işleri tamamlamak ve yaşam düzeninizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz.
Kova: Aşk hayatınız, hobileriniz ve yaratıcılığınızla ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizi ifade etmek ve keyif aldığınız konulara yönelmek isteyebilirsiniz.
Balık: Aile, ev ve yaşam alanınızla ilgili konular ön plana çıkabilir. Ev düzeninizde değişiklik yapmayı veya ailevi meseleleri çözüme kavuşturmayı düşünebilirsiniz.
Burç yorumları astrolojik inanışlara dayalı genel değerlendirmelerdir; bilimsel öngörü niteliği taşımaz.