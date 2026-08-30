30 Ağustos 2026 Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişi sona erdi. Çekilişin ardından Süper Loto oynayanlar, kazanan numaraları ve büyük ikramiye tutarını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Süper Loto sonuçları çekilişin tamamlanmasıyla birlikte Milli Piyango Online üzerinden yayımlandı. Kupon sahipleri açıklanan numaraları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Çekilişte 6 bilen talihlilerin yanı sıra diğer kategorilerde ikramiye kazanan kişi sayıları da belli oldu. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, 30 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte, Süper Loto kazandıran numaralar ve ikramiye sonuçları...