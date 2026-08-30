Süper Loto sonuçları açıklandı 30 Ağustos 2026 Pazar: Süper Loto sonucu sorgula ekranı
Süper Loto'nun 30 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı ve sonuçlar belli oldu. Çekilişin ardından kupon sahipleri, Süper Loto'da çıkan şanslı numaraları araştırmaya başladı. Milli Piyango Online üzerinden yayımlanan Süper Loto sonuçları, kupon sahiplerinin erişimine açıldı. Büyük ikramiyenin yanı sıra diğer ikramiye kategorilerinde kaç kişinin kazandığı da çekiliş sonrasında netleşti. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, 30 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte, 30 Ağustos 2026 Pazar Süper Loto sonuçları, kazandıran numaralar ve Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...
30 Ağustos 2026 Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişi sona erdi. Çekilişin ardından Süper Loto oynayanlar, kazanan numaraları ve büyük ikramiye tutarını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Süper Loto sonuçları çekilişin tamamlanmasıyla birlikte Milli Piyango Online üzerinden yayımlandı. Kupon sahipleri açıklanan numaraları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Çekilişte 6 bilen talihlilerin yanı sıra diğer kategorilerde ikramiye kazanan kişi sayıları da belli oldu. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, 30 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte, Süper Loto kazandıran numaralar ve ikramiye sonuçları...
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto'nun 30 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu.
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!
30 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi tamamlandı.
İşte Süper Loto sonuçları:
6 - 16 - 25 - 30 - 33 - 46
Süper Loto'da büyük ikramiye devretti.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
Süper Loto çekiliş sonucu, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaraları ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebiliyor.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.