Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 26 Kasım Perşembe Süper Loto sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto'da 26 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek çekiliş için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişte büyük ikramiyenin sahibini bulup bulunmadığı merak ediliyor. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişinde 6 şanslı numara belirlendi. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını araştırıyor. Peki, 26 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte Milli Piyango ile 26 Kasım Perşembe Süper Loto sonuçları...
26 Kasım 2026 Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından belirlenen 6 numara Milli Piyango Online üzerinden duyuruldu. Büyük ikramiyenin yanı sıra 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorilerindeki kazanan sayıları da belli oldu. Peki, 26 Kasım Süper Loto sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte 26 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
26 KASIM 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Süper Loto çekilişi, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 21.30'da yapıldı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı.
İşte 26 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları
10 - 17 - 28 - 32 - 33 - 42
Süper Loto'da büyük ikramiye (1.048.395.996,63 ₺) devretti.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor. Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.