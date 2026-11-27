Survivor başlangıç tarihi belli oldu. Survivor 2027 yeni sezonunda izleyicileri farklı bir mücadele atmosferiyle buluşturmaya hazırlanan yarışmanın başlangıç tarihi, konsepti ve kadrosu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yarışmada bu yıl kaptanlık sistemi uygulanacak ve iki farklı takımın başında birer kaptan bulunacak. Peki Survivor’da yarışmacılar hangi isimlerden oluşacak, büyük ödül ne kadar olacak ve parkurlardaki mücadele ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2027 sezonuna ilişkin merak edilen detaylar