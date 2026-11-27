Survivor ne zaman başlıyor? 2027 Survivor’da yeni konsept nasıl, kadro ve büyük ödül açıklandı mı?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2027 için nefesler tutuldu. Yeni sezonunda izleyicileri bu sefer farklı bir yarışma formatı bekliyor. Survivor'da kaptanlık sistemine geçilmesi planlanırken, Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in iki ayrı takımın kaptanlığını üstlenmesi bekleniyor. Peki Survivor ne zaman başlıyor, konsept nasıl olacak? 2027 Survivor'da kadro ve büyük ödül açıklandı mı?
Survivor başlangıç tarihi belli oldu. Survivor 2027 yeni sezonunda izleyicileri farklı bir mücadele atmosferiyle buluşturmaya hazırlanan yarışmanın başlangıç tarihi, konsepti ve kadrosu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yarışmada bu yıl kaptanlık sistemi uygulanacak ve iki farklı takımın başında birer kaptan bulunacak. Peki Survivor’da yarışmacılar hangi isimlerden oluşacak, büyük ödül ne kadar olacak ve parkurlardaki mücadele ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2027 sezonuna ilişkin merak edilen detaylar
SURVİVOR NE ZAMAN?
Survivor 1 Ocak 2027 tarihinde tv8 ekranlarında yayınlanacak
SURVİVOR YARIŞMASINDA YENİ KONSEPT NASIL OLACAK?
Survivor 2027 sezonunda izleyicileri yeni bir dönem bekliyor. Yarışmada bu yıl kaptanlık sistemi uygulanacak ve iki farklı takımın başında birer kaptan bulunacak. İddialara göre yeni sezonun takım kaptanları Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken olacak.
Acun Ilıcalı'nın Survivor'ın yeni sezonuna ilişkin yapacağı açıklamalar merakla beklenirken, Gel Konuşalım programında yarışmanın formatına dair dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. Hakan Hatipoğlu, yeni sezonda yarışmacıların belirlenme sürecinde halk oylamasına yer verileceğini açıkladı. Hatipoğlu, yarışmacı seçimlerinin belirli bir aşamasında izleyicilerin oy kullanacağını belirtirken, uygulamanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti.
SURVİVOR KADROSU BELLİ Mİ?
Survivor 2027'de mücadele edecek isimler henüz resmi olarak açıklanmadı. Yeni sezonun yarışmacı kadrosuna ilişkin duyuruların ise önümüzdeki dönemde yapılması bekleniyor.
SURVİVOR 2027 BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?
Survivor 2027’de büyük ödül 10 milyon TL olacak.