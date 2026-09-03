Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu?
TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Taşacak Bu Deniz dizisi, 5 Haziran Cuma günü yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın paylaştığı yer aldığı dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte dizinin sıkı takipçileri Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu, 32. bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...
TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Taşacak Bu Deniz yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 Haziran’da ekrana gelen 31. bölümüyle sezon arası veren dizinin 2. sezonunda yaşanacaklar merak ediliyor. Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi yanı sıra diziden ayrılan ve kadroya eklenen oyuncular da araştırılıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz 32. bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...
TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Taşacak Bu Deniz 2. sezon tarihi ile ilgili TRT 1’den resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin 32. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.
Taşacak Bu Deniz yeni sezon ilk bölümünün 18 Eylül Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Dizinin 32. Bölüm yayın tarihi belli olduğunda haberimize eklenecektir.
TAŞACAK BU DENİZ KADROYA KİMLER EKLENDİ?
Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosuna yeni isimler eklendi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziye dahil olan karakterlerden biri Emriye Hala olacak. Taşacak Bu Deniz’in yayınlanan soyağacında da adı geçen Emriye, Adil’in halası olarak seyirci karşısına çıkacak.
Esme’ye kök söktüreceği ve dengeleri değiştireceği konuşulan halaya kimin hayat vereceği ise henüz belli değil.
Diziye ayrıca Celil Nalçakan’ın hayat verdiği Timur Volkov karakterinin oğlunun da geleceği belirtildi.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?
Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, diziye veda etti. Dilber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘’Tbd dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim.’’ ifadelerini kullandı.
TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür.
Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.