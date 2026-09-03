Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu?

TAŞACAK BU DENİZ KADROYA KİMLER EKLENDİ?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosuna yeni isimler eklendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziye dahil olan karakterlerden biri Emriye Hala olacak. Taşacak Bu Deniz’in yayınlanan soyağacında da adı geçen Emriye, Adil’in halası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Esme’ye kök söktüreceği ve dengeleri değiştireceği konuşulan halaya kimin hayat vereceği ise henüz belli değil.

Diziye ayrıca Celil Nalçakan’ın hayat verdiği Timur Volkov karakterinin oğlunun da geleceği belirtildi.