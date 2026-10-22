Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faizler düşecek mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak karar, ekonomi gündeminin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Dolar, altın, borsa, kredi ve mevduat faizlerini yakından ilgilendiren toplantıda politika faizinin değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Merkez Bankası, eylül ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak? İşte Ekim 2026 TCMB faiz toplantısı tarihi...
Ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için bekleyiş sürüyor. Eylül ayında yüzde 37 seviyesinde tutulan politika faizinin ekim ayında nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Enflasyon verileri, iç talep koşulları ve küresel ekonomik gelişmeler, para politikası kararında etkili olabilecek başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası ekim ayında faiz indirimi yapacak mı, politika faizi sabit mi kalacak? İşte TCMB faiz kararı tarihi, açıklama saati ve 2026 toplantı takvimi...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ekim 2026 faiz kararı 22 Ekim 2026 Perşembe günü açıklanacak. Para Politikası Kurulu, toplantının ardından politika faizine ilişkin kararını kamuoyuyla paylaşacak.
TCMB FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı, 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te duyurulacak. Kararla birlikte faiz oranlarına ilişkin açıklamalar ve para politikasının geleceğine yönelik mesajlar da takip edilecek.
MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DÜŞÜRECEK Mİ?
Merkez Bankası’nın ekim ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı henüz kesinleşmedi. Karar, Para Politikası Kurulu toplantısında yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.
Enflasyonun seyri, fiyat istikrarına ilişkin görünüm, iç talep ve küresel ekonomik gelişmeler faiz kararında etkili olabilecek temel unsurlar arasında bulunuyor. Bu nedenle faiz indirimi veya faizin sabit tutulması yönünde kesin bir sonuç açıklanmadan önce toplantı kararını beklemek gerekiyor.
SON MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
TCMB, 10 Eylül 2026 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 olarak korundu.
Ekim ayındaki toplantıda bu oranların değişip değişmeyeceği 22 Ekim’de açıklanacak kararla netleşecek.
2026 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ
TCMB’nin 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yılın kalan toplantıları şöyle:
- 22 Ekim 2026 Perşembe: Ekim ayı faiz kararı.
- 10 Aralık 2026 Perşembe: Yılın son faiz kararı.
Ekim toplantısının ardından yayımlanacak karar metninde enflasyon görünümüne ve para politikasına ilişkin değerlendirmeler de yakından izlenecek.