MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla, piyasa bozucu işlem, manipülasyon, görevi kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde haram... Daha Fazla Göster MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla, piyasa bozucu işlem, manipülasyon, görevi kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde harama el uzatıldığı anlaşılmaktadır." diyen Bahçeli, "Milletimizin tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar uygulanacaktır. Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir." ifadelerini kullandı. Daha Az Göster