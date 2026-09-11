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        Haberler Bilgi TOKİ kiralık konut başvuru şartları ve tarihleri belli oldu! 2026 İstanbul kiralık konut başvuruları ne zaman? TOKİ kiralık konutlar nereye yapılacak, kiralar ne kadar olacak?

        TOKİ kiralık konut başvuru şartları ve tarihleri belli oldu! 2026 İstanbul kiralık konut başvuruları ne zaman? TOKİ kiralık konutlar nereye yapılacak, kiralar ne kadar olacak?

        İstanbul kiralık konut projesinde başvuru süreci için geri sayım başladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru tarihi, şartlar, kira bedelleri ve konutların yapılacağı ilçeler belli oldu. TOKİ'nin projesinde ilk etapta 1.071 konut için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Peki İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar olacak? İşte, 2026 TOKİ kiralık konut başvuru şartları ve başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        İstanbul'da uygun kiralık sosyal konut arayışında olan vatandaşların gözü TOKİ projesine çevrildi. TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde başvuru tarihi, kira bedelleri, konutların yapılacağı ilçeler ve başvuru şartları gündemdeki yerini koruyor. Toplam 15 bin kiralık sosyal konutun hayata geçirileceği projede ilk etapta 1.071 konut için başvuru süreci başlayacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması ve hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirlenmesi planlanıyor. Gelişmelerin ardından TOKİ kiralık konut başvuru şartları neler, kiralar ne kadar ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte, 2026 İstanbul kiralık konut projesi e-Devlet başvuru ekranı, konutların yapılacağı ilçeler, kira bedelleri ve başvuru şartları hakkında merak edilenler...

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        TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül 2026'da başlayacak ve 25 Eylül 2026'da sona erecek. İlk etapta yapımı tamamlanan 1.071 konut için başvurular alınacak.

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        TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Şartları taşıyan vatandaşlar, başvuru tarihleri arasında e-Devlet üzerinden TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" ekranından başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacak.

        2026 TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        İstanbul TOKİ kiralık konut projesinde ilk 1.071 konutun anahtar teslimleri Ekim 2026'da başlayacak. 14-25 Eylül tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimi ve konut teslim süreci ekim ayında başlayacak.
        İlk etapta yapımı tamamlanan 1.071 konutun hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte projenin ilk aşaması hayata geçirilecek.

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        TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        TOKİ kiralık konut başvuru şartları da projeden yararlanmak isteyen vatandaşların araştırdığı başlıkların başında geliyor. Açıklanan bilgilere göre belirlenen başvuru şartları şöyle:

        * 18 yaşını tamamlamış olmak,

        * T.C. vatandaşı olmak,

        * Evli olmak,

        * Aylık hane gelirinin 100 bin TL'den az olması,

        * En az 1 yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olmak,

        * Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması.

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        TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUTLAR NEREYE YAPILACAK?

        İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konutun 12 ilçede hayata geçirilmesi planlanıyor. Konutların yer alacağı ilçeler dört ayrı grup halinde belirlendi.

        1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar

        2. Grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal

        3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören

        4. Grup: Arnavutköy

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        İLK ETAPTA 1.071 KONUT İÇİN BAŞVURU ALINACAK

        İlk etapta tamamlanan 1.071 konut için başvuru ve kura süreci başlayacak. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun hizmete alınması hedefleniyor.

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        TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRASI NE KADAR OLACAK?

        İstanbul TOKİ kiralık konut projesinde kira bedelleri konutların büyüklüğüne göre değişiyor. Açıklanan başlangıç kira bedelleri şöyle:

        * 1+1 konut: 10 bin TL

        * 2+1 konut: 12 bin TL

        * 3+1 konut: 15 bin TL

        * 4+1 konut: 18 bin TL

        TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde kira bedelleri konut tipine göre 10 bin TL'den başlayarak 18 bin TL'ye kadar çıkacak.

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        TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAK?

        TOKİ'nin İstanbul'daki sosyal kiralık konutları 3 yıllığına kiralanacak. Üç yıllık kira süresinin ardından mevcut kiracıların tahliye edilmesi ve konutların bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden kiraya verilmesi planlanıyor.

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        3 YILDAN SONRA KİRA BEDELİ YENİDEN BELİRLENECEK

        Üç yıllık sürenin ardından uygulanacak yeni kira bedelinin de yeniden belirleneceği belirtiliyor. TOKİ tarafından kiralanan konutların kira ve aidat ödemeleri ile kullanım durumları takip edilecek.

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        #TOKİ
        #toki istanbul
        #toki kiralık konut
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