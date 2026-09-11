TOKİ kiralık konut başvuru şartları ve tarihleri belli oldu! 2026 İstanbul kiralık konut başvuruları ne zaman? TOKİ kiralık konutlar nereye yapılacak, kiralar ne kadar olacak?

İstanbul'da uygun kiralık sosyal konut arayışında olan vatandaşların gözü TOKİ projesine çevrildi. TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde başvuru tarihi, kira bedelleri, konutların yapılacağı ilçeler ve başvuru şartları gündemdeki yerini koruyor. Toplam 15 bin kiralık sosyal konutun hayata geçirileceği projede ilk etapta 1.071 konut için başvuru süreci başlayacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması ve hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirlenmesi planlanıyor. Gelişmelerin ardından TOKİ kiralık konut başvuru şartları neler, kiralar ne kadar ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte, 2026 İstanbul kiralık konut projesi e-Devlet başvuru ekranı, konutların yapılacağı ilçeler, kira bedelleri ve başvuru şartları hakkında merak edilenler...