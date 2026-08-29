TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2026 TOKİ 15 bin kiralık konut ne zaman teslim edilecek, belli oldu mu?
TOKİ 15 bin kiralık konut projesinde gözler başvuru takvimine çevrildi. İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan sosyal konut projesiyle uygun koşullarda kiralık konut imkanı sunulması hedefleniyor. İlk teslimlerin eylül ayında yapılması planlanırken, TOKİ kiralık konut başvuruları ve şartlarına ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Peki, TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak ve kimler başvurabilecek? İşte, 2026 TOKİ 15 bin kiralık konut başvuru şartlarına ilişkin detaylar…
TOKİ 15 bin kiralık konut projesinde başvuru sürecine ilişkin gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında, belirli kriterleri karşılayan vatandaşların piyasa koşullarının altında kira ödeyerek konutlardan yararlanması hedefleniyor. İlk teslimlerin eylül ayında yapılması planlanırken, 2026 TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak ve şartlar neler olacak? soruları da merak ediliyor. Başvuru tarihleri, konutlardan yararlanma koşulları ve diğer ayrıntıların TOKİ tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor. İşte, TOKİ 15 bin kiralık konut başvuru ekranı hakkında merak edilenler…
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru takvimi merak ediliyor. İlk teslimlerin Eylül 2026’da yapılması planlanırken, TOKİ kiralık konut başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin resmi takvimin önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor. Başvuru ekranı ve istenecek belgeler de yapılacak duyuruyla kesinlik kazanacak.
TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ NASIL UYGULANACAK?
İstanbul’da uygulanacak 15 bin kiralık konut projesi, sosyal konut modelinin kiralama yöntemiyle hayata geçirilmesini öngörüyor. Avrupa ve Anadolu yakasında yer alacak konutların, belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlara piyasa koşullarının altında kira bedeliyle sunulması planlanıyor.
Konutlardan yararlanacak hak sahiplerinin 3 yıl süreyle evlerde oturabilmesi öngörülüyor. Bu sürenin ardından konutun başka bir hak sahibine tahsis edilmesi planlanırken, yönetim ve bakım süreçlerinin TOKİ tarafından yürütülmesi bekleniyor.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ 15 bin kiralık konut projesinin kesin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak projede farklı gelir ve sosyal gruplara yönelik kontenjanlar oluşturulması planlanıyor. Alt gelir grubunda bulunanlar ve sosyal yardım alan vatandaşların yanı sıra kentsel dönüşüm nedeniyle kiralık konut ihtiyacı oluşan kişilerin de projeden yararlanabilmesi öngörülüyor.
Emekli ve memurlar için de ayrı kontenjan uygulanması gündemde. Yaş, gelir, ikamet ve diğer başvuru koşullarının ise resmi başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşmesi bekleniyor.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İstanbul TOKİ kiralık konut projesinde ilk teslimlerin Eylül 2026’da yapılması planlanıyor. 15 bin konutun tamamının teslim tarihine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir takvim paylaşılmadı. Projenin başvuru süreci, teslim tarihleri ve diğer uygulama detayları TOKİ ile Bakanlığın açıklamaları doğrultusunda kesinleşecek.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
TOKİ'nin İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konutu, Avrupa ve Anadolu yakasında şehir merkezlerine yakın bölgelerde hayata geçirilecek. Ancak konutların yapılacağı ilçe listesi henüz resmi olarak açıklanmadı. Bakan Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada yüksek kira fiyatlarının görüldüğü Ataşehir gibi bölgelerde de kiralık sosyal konutların bulunabileceğini belirtmişti.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YIL KİRALANACAK?
Kiralık sosyal konutlar 3 yıllığına kiraya verilecek. Üç yıllık sürenin ardından konutların yeniden hak sahiplerine tahsis edilmesi planlanıyor. Böylece aynı konutların farklı dönemlerde daha fazla vatandaş tarafından kullanılabilmesi amaçlanıyor.
TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR OLACAK?
Kiralık sosyal konutların, bulundukları bölgedeki piyasa kira bedellerinin altında tutulması planlanıyor. Bakan Murat Kurum, örnek olarak piyasa kirası 30 bin TL olan bir bölgede sosyal konut kirasının 15 bin TL veya daha düşük olabileceğini açıklamıştı.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR SATILACAK MI?
Proje kapsamında konutların satışa çıkarılması değil, sosyal amaçla kiraya verilmesi planlanıyor. Hak sahiplerinin belirlenen süre boyunca konutlardan yararlanması ve sürenin sonunda konutların yeni hak sahiplerine tahsis edilmesi öngörülüyor.