TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2026 TOKİ 15 bin kiralık konut ne zaman teslim edilecek, belli oldu mu?

TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ 15 bin kiralık konut projesinin kesin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak projede farklı gelir ve sosyal gruplara yönelik kontenjanlar oluşturulması planlanıyor. Alt gelir grubunda bulunanlar ve sosyal yardım alan vatandaşların yanı sıra kentsel dönüşüm nedeniyle kiralık konut ihtiyacı oluşan kişilerin de projeden yararlanabilmesi öngörülüyor.

Emekli ve memurlar için de ayrı kontenjan uygulanması gündemde. Yaş, gelir, ikamet ve diğer başvuru koşullarının ise resmi başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşmesi bekleniyor.